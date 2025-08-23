La temporada que se alarga

Encarando ya los últimos compases del mes de agosto, el mes por excelencia de la temporada alta turística en los destinos de costa, y con él finalizado las semanas de mayor ocupación en nuestras playas.

Es cierto que hay muchos destinos de la costa que en las próximas fechas estarán echando el cierre, pero no Peñíscola.

Desde hace años trabajamos por mantener la ocupación en el mes de septiembre, administración y empresas, apostando por incluir este mes en la temporada alta de nuestra actividad turística.

Para ello, es fundamental la colaboración tanto en lo público como en lo privado y compartir esta visión por parte de todos.

Esta semana ha arrancado la programación cultural que no cesa en las siguientes 40 jornadas, para dar paso a las actividades del último trimestre del año.

Estos días estamos disfrutando del Festival de Guitarra Hondarribia Peñíscola, un festival ya consolidado que ha regresado con fuerza estos últimos años al mes de agosto tras varias temporadas celebrándose para Semana Santa.

El Street Jazz llega para cerrar el mes con gran calidad, un certamen que ya tuvo una extraordinaria acogida por parte del público en sus primeras ediciones.

Con el mes próximo comienza también la ruta gastronómica, Chanclas y Tapas, que llega este año para llenar de sabor la primera semana de septiembre, cargada de premios y de regalos para los participantes.

El día 7 y hasta el 14 contaremos con la programación de las fiestas patronales, declaradas de Interés Turístico Nacional, que elevan la ocupación turística por encima de los datos del mes de julio.

Tras ellas, el Ciclo de Conciertos de Música Clásica Ciudad de Peñíscola, con cuatro décadas de historia, una propuesta de altísima calidad en el extraordinario emplazamiento de nuestro Castillo.

Llegará el puente de octubre con actividades, visitas guiadas y las jornadas dedicadas a la promoción de nuestra Peñíscola de Cine, una oportunidad para participar en la recreación de rodajes que acoge el municipio y sus rincones de película.

Y el fin de semana siguiente al puente llega el evento motero más importante de nuestro país, los Motorrad Days, que han encontrado desde el pasado año en Peñíscola el aliado perfecto para unir a las y los amantes de las dos ruedas en un entorno único, junto al mar.

Apostamos por sostener la actividad, con propuestas, con inversión, con hechos, no solamente con palabras.

Nos lo creemos y así vamos a seguir cosechando resultados, trabajando por ello.

Alcalde de Peñíscola