Los meteorólogos más destacados afirman que la ola de calor que llevamos padeciendo se va para no volver. Veremos si se cumple este pronóstico. Lo cierto, queridos lectores, es que ha sido una ola horrible. Terrible. Insoportable. Sin duda de las peores de los últimos años. Lo único bueno que hemos tenido estos días, entre tantas circunstancias penosas, es que se ha hablado poco de política. Más allá de si Pedro Sánchez y su desgobierno podrían haber hecho algo más con el drama de los incendios, lo cierto es que la política patria nos ha dado una tregua. Mientras el sofocante calor casi nos asfixia, el ruido de la corrupción monclovita ha bajado.

Llega septiembre, está a la vuelta de la esquina, y con él la promesa de que los casos de corrupción que acosan al desgobierno nacional resurgirán con una fuerza inusitada. Volveremos a cabrearnos como monos armados con cada nuevo capítulo que se publique, pero, al menos, si se cumplen los pronósticos, no padeceremos este insoportable calor. Ya sé, queridos míos, que las dos cosas tienen poco que ver, pero en cierto modo las dos nos calientan la sangre. Ya me entienden.

En fin, Serafín, les deseo un feliz fin de vacaciones y una reentrada laboral digna de un marajá. Que el estrés no les afecte mucho y, si es posible, que la reincorporación a sus puestos de trabajo sea gradual. Y por supuesto, que el fresquito otoñal se adelante unos días y podamos lucir de nuevo esas chaquetitas de entretiempo que tanto bien nos hacen. Hartito estoy de los pantalones y cortos y las camisetas playeras. ¡He dicho!

Escritor