Opinión | A QUEMARROPA
Ola de calor
Los meteorólogos más destacados afirman que la ola de calor que llevamos padeciendo se va para no volver. Veremos si se cumple este pronóstico. Lo cierto, queridos lectores, es que ha sido una ola horrible. Terrible. Insoportable. Sin duda de las peores de los últimos años. Lo único bueno que hemos tenido estos días, entre tantas circunstancias penosas, es que se ha hablado poco de política. Más allá de si Pedro Sánchez y su desgobierno podrían haber hecho algo más con el drama de los incendios, lo cierto es que la política patria nos ha dado una tregua. Mientras el sofocante calor casi nos asfixia, el ruido de la corrupción monclovita ha bajado.
Llega septiembre, está a la vuelta de la esquina, y con él la promesa de que los casos de corrupción que acosan al desgobierno nacional resurgirán con una fuerza inusitada. Volveremos a cabrearnos como monos armados con cada nuevo capítulo que se publique, pero, al menos, si se cumplen los pronósticos, no padeceremos este insoportable calor. Ya sé, queridos míos, que las dos cosas tienen poco que ver, pero en cierto modo las dos nos calientan la sangre. Ya me entienden.
En fin, Serafín, les deseo un feliz fin de vacaciones y una reentrada laboral digna de un marajá. Que el estrés no les afecte mucho y, si es posible, que la reincorporación a sus puestos de trabajo sea gradual. Y por supuesto, que el fresquito otoñal se adelante unos días y podamos lucir de nuevo esas chaquetitas de entretiempo que tanto bien nos hacen. Hartito estoy de los pantalones y cortos y las camisetas playeras. ¡He dicho!
Escritor
- Castelló abre en septiembre el mayor bazar chino de la provincia: esta es su ubicación
- La vida en un pueblo de Castellón, insostenible por una sola vecina: más de 500 personas la denuncian
- El detenido por el crimen de la autocaravana es un vecino de Torreblanca
- Una pelea en Nules con una veintena de implicados acaba con un joven de 18 años apuñalado
- Herido en una cogida en los Bous a la Mar de Benicarló
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvias en Castellón
- Inversores chinos se despliegan en Castelló para generar nuevos negocios
- El juez Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez y su asistenta tras sus declaraciones en septiembre