Yolanda, vecina de Llíria, estuvo 12 días secuestrada en un chalet por su marido, quien la sometía a agresiones continuas y vejaciones. Podrán suponerse ustedes el nivel de maltrato que esta mujer tuvo que soportar. Al lograr liberarse, Yolanda le denunció y se convirtió en el epicentro de los ataques del entorno del marido y las redes sociales, que cuestionaban su relato. Al final, Yolanda decidió quitarse la vida.

Habrá que preguntarse qué ha fallado para que una mujer víctima de violencia machista, absolutamente vulnerable y acosada por tierra, mar y aire no haya encontrado otra salida que suicidarse.

Su agresor quedó libre tras una multa y la prohibición de no acercarse a su expareja; pero cualquier persona con dos dedos de frente tendría claro que esa mujer necesitaba, sí o sí, atención, acompañamiento y protección. En mayor o menor medida, más presencial o más virtual, más social o más policial; pero Yolanda no tenía que haberse quedado sola, administrativa y socialmente, tras un episodio tan brutal como el que vivió. Aunque se pusieran recursos a su disposición, habrá que preguntarse si estos, en ocasiones, están alejados de las necesidades reales de las víctimas.

Periodista