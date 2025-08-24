Opinión | LA COLUMNA

Isabel Olmos

Isabel Olmos

Yolanda

Yolanda, vecina de Llíria, estuvo 12 días secuestrada en un chalet por su marido, quien la sometía a agresiones continuas y vejaciones. Podrán suponerse ustedes el nivel de maltrato que esta mujer tuvo que soportar. Al lograr liberarse, Yolanda le denunció y se convirtió en el epicentro de los ataques del entorno del marido y las redes sociales, que cuestionaban su relato. Al final, Yolanda decidió quitarse la vida.

Habrá que preguntarse qué ha fallado para que una mujer víctima de violencia machista, absolutamente vulnerable y acosada por tierra, mar y aire no haya encontrado otra salida que suicidarse.

Su agresor quedó libre tras una multa y la prohibición de no acercarse a su expareja; pero cualquier persona con dos dedos de frente tendría claro que esa mujer necesitaba, sí o sí, atención, acompañamiento y protección. En mayor o menor medida, más presencial o más virtual, más social o más policial; pero Yolanda no tenía que haberse quedado sola, administrativa y socialmente, tras un episodio tan brutal como el que vivió. Aunque se pusieran recursos a su disposición, habrá que preguntarse si estos, en ocasiones, están alejados de las necesidades reales de las víctimas.

Periodista

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents