Opinión | PUNTO DE VISTA
El crit de la llengua
Per aquells que dubten de l’idioma que parlen en la Comunitat Valenciana, a pesar de la claritat de l’estatut d’autonomia que proclama que ací es parla valencià, els recomane que lliguen El crit de la llengua de Josep Alminyana del que arreplegarem alguns parrafos.
D’aquell baix llatí, que parlava el poble, anaren naixent les diferents llengües de la península Ibèrica, les quals, en temps del Bizanci i dels visigots, consigueren les diferències dialectals, que van encontrar la consolidació durant els musulmans. La llengua parlada en el Regne de Valéncia, no és un fenomen migeval, coetàneu o posterior a la conquista d’En Jaume I, sino molt anterior. No és, ni mai pot ser una variant del català, sino una llengua autòctona.
Darrere de la denominació de la nostra llengua está la identitat del nostre poble valencià. Si volen, a través de la llengua, arrebatarnos la cultura, l’història, la geografia, les tradicions, lo nostre, nosatres hem de defendre, no únicament la personalitat diferenciada de la nostra llengua, sino la seua denominació pròpia.
I açò devem fer-ho no a soles perque nos correspon a nosatres com a poble donar-li nom, sino per tindre ella al seu favor una multisecular tradició en haver-la denominada com a Llengua Valenciana els escritors que des del sigle XIV la van elevar tantíssim i nos glorificaren en un Segle d’Or literari, el primer de l’Estat espanyol. Nosatres, els valencians, no volem res que no siga nostre. Pero no permetrem que ningú gose apropiar-se de res de lo que nos pertany.
Notari i doctor en Dret
