En Onda cumplimos la palabra

Rebasado el ecuador de esta legislatura, en el Ayuntamiento de Onda podemos afirmar que cumplimos con la palabra dada a los ciudadanos. Para nosotros tiene un gran valor cumplir lo que se promete y mantenerse fieles a los compromisos adquiridos con los ondenses.
Las campañas de participación social que se promueven desde el Ayuntamiento de Onda son constantes y los ondenses están participando masivamente en ellas porque saben que sus opiniones y sugerencias son escuchadas y también son tenidas en cuenta.
Fruto de esa escucha activa y reflexiva nació el plan de inversiones de futuro que hemos querido llamar Horizonte Inversor 2024-2027 que comprende todas aquellas actuaciones, obras e inversiones que los ondenses reclaman.
La cultura, la formación y el crecimiento personal constituyen uno de los principales ejes de este plan inversor con actuaciones como la Alquería Cultural o el Ágora Onda que reforzarán nuestro sistema de bibliotecas municipales y, además, acercarán la cultura hasta el último rincón de nuestra localidad.
El deporte y la vida saludable son otros de esos ejes primordiales. El techado de la pista exterior del pabellón municipal nos permitirá ofrecer a nuestros clubes muchas más horas de entrenamiento, y todo el plan de actuación en espacios deportivos que llevaremos adelante durante este verano nos permitirá mejorar los servicios que ofrecemos a todos los ondenses que practican deporte.
La sostenibilidad y el respeto por la naturaleza son principios irrenunciables. De ahí nace el espectacular proyecto El Jardín de las mil y una noches que será la primera fase del pulmón verde de Onda y que nos permitirá llevar adelante ese gran paseo arbolado alrededor de nuestro Castillo de las 300 Torres.
El proyecto del Rooftop 360 Campaneta, con el que seguimos poniendo en valor nuestro patrimonio industrial, junto con el Jardín de Campaneta y la actuación esperada en la curva de Ingeniero Echegaray. Todos estos proyectos componen el futuro Central Park de Onda que irá tomando forma.
A todas estas actuaciones también se unirán la Casa Abadía, la Casa de la Llum o el Palacio de las Sombras que acabarán transformando nuestro precioso casco histórico en un foco de cultura y conocimiento que no dejará indiferente a los miles de visitantes y turistas que cada año se acercan a Onda. Y todo gracias a esa participación social.
Alcaldesa de Onda
