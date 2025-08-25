Servir a Borriol

Estos días de calor en los que la noche invita a la tertulia, los vecinos, muchos, tomamos la calle para compartir la vida. Diálogo del que siempre uno aprende. Porque cuando uno escucha a su pueblo, nada pierde y todo gana.

Quizás hoy gobierne quien no quiere escuchar. Y ahí radica el problema. No obstante, yo soy de los que creen que la democracia es lo mejor que nos dimos. Que nos dieron. Y escuchar siempre nos suma.

Sería importante pisar la calle y ver cómo están los servicios que les obligamos a pagar puntualmente a nuestros vecinos. La recogida de basuras, por poner un ejemplo. Hay quienes se quejan, y con razón, de que después de depositar los desechos en los contenedores, tardan días, muchos días, en recoger el despojo que hay.

Y el problema viene cuando pedimos a nuestros ciudadanos un esfuerzo, más que desorbitado, para pagar un servicio, poco menos que deficiente. En la localidad de Borriol pagábamos en el año 2020 una media de 70 euros por una vivienda de tipo medio. En el ejercicio 2021 subió a los 100 euros. Y el incremento no quedó ahí, porque en 2024 pagamos 125 euros.

Este 2025 hemos pagado 215 euros. Tres veces más que lo que pagábamos hace muy pocos años. Y claro, cuando te toca pagar máximos por un servicio que va a mínimos, el malestar es evidente y las quejas justificadas. Quizás la solución sea escuchar para mejorar. Aprender a servir y no creerse intocable. Porque Borriol decide. Conviene no olvidarlo.

Portavoz del grupo municipal del PP en Borriol