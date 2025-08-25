Opinión | A FONDO
Turisme i identitat pròpia
Especialment a l’estiu, la localitat de la Vall d’Uixó s’ompli de vida. Cada dia arriben centenars (inclús milers moltes jornades) de persones per conéixer les nostres Coves de Sant Josep, el riu subterrani navegable més llarg d’Europa, però també un dels nostres orgulls més grans. A més gaudeixen del nostre patrimoni, de la nostra gastronomia i de la nostra hospitalitat. Són famílies, grups d’amics o parelles que descobreixen que la Vall és molt més que un punt al mapa: és una experiència.
En els últims anys hem fet una aposta decidida per millorar la nostra oferta turística, no només amb promoció, sinó també amb inversions concretes. En 2019 vam fer la major inversió en dècades, amb la substitució de l’antiga il·luminació per un modern sistema led, més respectuós amb el medi natural de l’interior de les Coves i que també ha suposat un important estalvi energètic. A més fa uns mesos vam instal·lar panells fotovoltaics en un edifici pròxim, perquè la nostra aposta per la sostenibilitat és real i no només postureig.
I encara que parega una cosa assumida, quan vam entrar en 2015 al govern municipal encara no es podien comprar entrades per a les Coves de Sant Josep per internet. Després de fer la inversió necessària en la passarel·la segura de pagament, hui dia quasi la totalitat de la venda es fa en la xarxa, evitant així cues i millorant l’experiència del turista des d’abans que vinguen. Cada any rebem més de 200.000 turistes i això s’ha de cuidar des del primer minut.
En estos 10 anys hem treballat molt per a millorar l’oferta turística de la nostra ciutat. La transformació de la Fàbrica de la Llum en museu és un exemple que ja està en marxa i que en uns mesos serà una realitat. També acabem de començar l’excavació més gran de la història del poblat de Sant Josep. A més, també estem creant itineraris i rutes per a vianants per l’entorn de l’aqüeducte i hem recuperat i rehabilitat la Torre de Benissahat. Són exemples clars de com cuidem el nostre patrimoni perquè el puguen gaudir tant els qui viuen ací com els qui ens visiten.
Perquè un dels punts claus de la nostra aposta pel turisme és que no fora excloent per als vallers i valleres. Per això hem aconseguit un dels projectes europeus del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació. En esta línia, treballem perquè siga un turisme sostenible, respectuós amb el medi ambient i amb la vida quotidiana dels nostres veïns i veïnes.
Les inversions que fem estan alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i amb l’Agenda 2030, perquè volem que el creixement turístic siga equilibrat i no comprometa el nostre futur.
La diversificació ha sigut un altre dels elements clau de l’augment de visitants. Parle de projectes com Singin’ in the Cave, amb concerts íntims dins de les coves; l’espeleokayak, que transforma completament l’experiència de la visita; o la via ferrata, que ens situa com a referent en turisme d’aventura. També hem adequat la senda de Quistel i hem senyalitzat una desena de rutes de muntanya, aprofitant al màxim el nostre entorn natural i obrint-lo tant a vallers i valleres com a visitants. Són accions que reforcen la idea que la Vall és molt més que una visita puntual: és un lloc on sempre hi ha alguna cosa nova per descobrir.
Projectar la nostra imatge
Este turisme no és només un motor econòmic (que genera ocupació i activitat en comerços, restaurants i allotjaments) sinó també una manera de projectar la nostra imatge cap a l’exterior. Cada persona que visita la Vall i s’emporta una bona experiència es converteix en ambaixadora de la nostra ciutat. Això ens dona una projecció i una visibilitat que cap campanya publicitària podria aconseguir per si sola.
Tot açò ha sigut possible gràcies a una gestió responsable i professional, que sap aprofitar cada recurs i convertir-lo en oportunitats reals per a la nostra ciutat. Esta manera de treballar, amb planificació i visió de futur, ens ha permés aconseguir nous reptes que fa uns anys semblaven impossibles.
Un bon exemple és que l’any que ve comptarem amb un parc aquàtic al paratge de Sant Josep, ja que en setembre començarà la transformació de les piscines d’estiu en esta nova instal·lació, que ampliarà encara més l’oferta lúdica i turística, donarà servei als vallers i valleres i atraurà nous visitants. A més a més, podrem oferir un pack turístic combinat amb l’entrada a les Coves de Sant Josep.
La Vall és cultura, història i natura, però sobretot és identitat. I obrir-nos al món no és perdre-la, és compartir-la. Quan algú passeja pel nostre centre històric, visita el nostre mercat, coneix el nostre patrimoni o participa en les nostres festes, està vivint una part de qui som. Eixa és la nostra major riquesa i el que ens fa únics. És orgull valler. És la cara d’una ciutat orgullosa de la seua història i il·lusionada pel seu futur.
Alcaldessa de la Vall d’Uixó i vicesecretària general del PSPV-PSOE
