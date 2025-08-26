Fuga de talento que hay que atajar

Castellón vive desde hace años una paradoja a la que estamos obligados a prestarle atención: mientras sus centros de formación, la propia Universitat, producen profesionales altamente cualificados, no pocos se ven obligados a hacer las maletas para encontrar oportunidades en otras provincias. Ingenieros, investigadores, sanitarios, creativos o emprendedores buscan fuera lo que aquí no parecen encontrar: condiciones laborales a la altura de sus proyecciones profesionales, proyectos con futuro o ecosistemas innovadores top que premien su esfuerzo.

La fuga de talento no es un fenómeno aislado, sino una sangría que erosiona la capacidad de crecimiento. Cada joven preparado que se marcha representa una inversión pública que se pierde y una oportunidad que se esfuma. No se trata solo de estadísticas: detrás de cada marcha hay familias que ven a sus hijos marcharse, empresas locales que no logran retener capital humano, y un territorio que se vacía de futuro.

Los números que aporta el Observatorio de las Ocupaciones del SEPE confirman la magnitud del problema: solo en el último año Castellón perdió más de 3.000 trabajadores por motivos de movilidad laboral. El saldo negativo afecta especialmente a los perfiles de mayor cualificación --médicos, ingenieros, profesores o investigadores-- con más de 1.600 profesionales menos. Pero no se limita a ellos: también se marchan administrativos y personal de oficina, así como operarios y montadores vinculados a una industria que es básica para la economía provincial.

El sector servicios concentra la mayor parte del éxodo, seguido de la industria y la construcción, mientras que únicamente la agricultura y la pesca logran atraer mano de obra. Los principales destinos de quienes se marchan son València, Madrid o Tarragona, aunque también destacan Barcelona y Alicante.

Este fenómeno golpea sobre todo a los jóvenes y a las mujeres: entre los menores de 30 años se registra la mayor pérdida y, por sexos, ellas son las más afectadas. La sangría se acentúa además entre los trabajadores españoles, frente a un impacto más leve en la población extranjera. Visto este escenario, a Castellón no le queda otra que revertir esta tendencia y hacerlo con decisión. Para ello, tanto las empresas como la Administración pública tienen la responsabilidad de facilitar un entorno atractivo para la inversión y el empleo cualificado, apostando por sectores como la cerámica avanzada, las energías renovables o aquellos ámbitos emergentes que tienen que ver con la digitalización. Las empresas deberán asumir el reto de ofrecer condiciones competitivas que permitan a los jóvenes desarrollarse sin tener que emigrar. Y los centros de formación y universidades, como motores del conocimiento, estrechar aún más los lazos con el tejido productivo para que la innovación y todo su universo de posibilidades se traduzcan en oportunidades locales.

Retener talento ya no es solo un desafío económico, también es una cuestión de identidad, para lo que se necesita reforzar los equilibrios sociales. Y pese a los evidentes avances de los últimos años, Castellón no puede resignarse a ser cantera de cerebros. Valorar lo propio es síntoma de fortaleza y dar alas a la ambición de los jóvenes debe ser una constante si queremos crecer teniendo claro que el futuro no suele moverse en los márgenes que impone la improvisación.