Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
Entre la ineficàcia i la incompetència
Els incendis poden servir per a recordar-li a l’Ajuntament de Castelló, l’abandonament de prevenció a què té sotmés als barris perifèrics de muntanya. Fa dos anys va haver-hi una campanya de neteja en les urbanitzacions i barris muntanyencs. Per tal de disminuir el perill dels habitatges en cas d’un foc i la proximitat del bosc, una ampla franja de vegetació dels barrancs, i dels llindars entre els carrers i la muntanya va ser netejada. Aleshores, es va suggerir, que per l’ajuntament, es demanara la col·laboració de les empreses subministradores d’aigua, i instal·lar hidrants en llocs estratègics dins dels barris.
Amb el canvi de govern els treballs de neteja no s’han tornat a fer i el bosc torna a estar en pompa. Si al bosc en general la neteja és requerida, als voltants dels habitatges propers és imprescindible i exigible. La instal·lació dels hidrants és una forma eficaç de mantenir un cabal d’aigua prou voluminós i constant per a mantenir entre altres, el foc a ratlla. La neteja pot impedir que les flames i les espurnes salten i que la calfor del boscatge prenga en la resina dels pins, com s’ha demostrat amb la dana i amb els focs del nord-oest la prevenció és la forma més eficaç d’encarar un desastre natural.
Sembla que llastimosament, si passa alguna calamitat, a la província o als barris de Castelló, la reacció serà com és costum al PP. Cap responsable polític de prevenció local, provincial o de la Generalitat (eixa menys), assumirà responsabilitats de ineficàcia o incompetència per la manca de prevenció. Les autoritats xiularan al vent i dissimularan. Clamaran la culpabilitat contra el govern central, la climatologia, la sequera i la manca de pluges o les pluges de primavera. Res es pot fer contra eixe foc diran. Si que es pot fer alguna cosa, esteu avisats, després no vos valdran les habituals excuses pels estralls, i desgràcies productes de la vostra inutilitat i ineficàcia reiteradament demostrada.
Com diuen els bombers forestals els focs d’estiu s’apaguen amb les mesures d’hivern. Al País Valencià són sis els organismes que gestionen l'extinció dels focs, i el nou govern de la Generalitat va eliminar l'agència coordinadora.
