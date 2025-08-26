Peste y guerra

La barahúnda originada en Valencia en 1348, con motivo de la propagación de la Peste Negra, posibilitó la huida del rey a Teruel, donde reorganizó sus tropas. Con ardiente prosa, el cronista Arcadi Llistar señala en su Historia de Castellón de 1887 que Castellón resistió, en la llamada Guerra de la Unión, convirtiéndose el último baluarte sublevado en una «heroica defensa», contra un ejército de 10.000 infantes y 600 jinetes. Pedro Boil, comandante de las tropas de Pedro IV, «enfurecido a la vista del cadáver de su sobrino (muerto por un adoquín que le disparó una mujer, que debería ser de armas tomar), ganó el muro y domeñó la población».

El castigo del rey no se hizo esperar en Castellón, comenzando por la ejecución de la mujer que lanzó la pedrada y siguiendo por los principales cabecillas de la insurrección local. Pero todavía fue más ostensible en la ciudad de Valencia, la cual quería quemar y regar con sal. La furia del monarca se ensañó con los insurrectos, con matanzas y torturas, entre las que cabe significar la bebida del metal fundido de la campana que les convocaba a las reuniones de la liga.

No es extraño que en una manifestación de esa misma cólera, al rasgar con su daga el privilegio de la Unión que le habían obligado a firmar, se cortara la muñeca. Iracundo al ver la herida, se cuenta que exclamó: «¡Privilegio que tanta sangre ha costado, no se debe romper sino derramando sangre!», lo que dio origen al sobrenombre de el del punyalet. Un episodio violento digno del teatro de Martínez de la Rosa, Hartzenbusch o del Duque de Rivas.

Cronista oficial de Castelló