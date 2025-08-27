Hay un rincón subterráneo en la prensa digital que debería llevar advertencia de toxicidad como el tabaco: la sección de comentarios. Allí, tras una noticia sobre economía o política, florece un ecosistema paralelo de nicks imposibles: Sabadete25, Hartodetó, Quetevotetxapote dispuestos a ejercer su libertad de expresión, es decir, el deporte olímpico del odio desde el anonimato.

No importa el tema, un artículo sobre vacunas deviene en debate sobre terraplanistas, y una crónica deportiva acaba en una guerra civil de Forocoches. Y todas ellas, indefectiblemente y de una manera u otra, acaban con que hay que exterminar a Perro Sanche. Si los periódicos pretendían abrir un espacio para la participación ciudadana, lo que consiguen es instalar una sucursal de X (antes Twitter), pero sin los filtros.

La ironía es que los mismos que enarbolan la bandera de «tengo derecho a opinar» lo hacen con la gracia de un martillo neumático: no dialogan, no contrastan, no matizan. Solo disparan adjetivos, insultos en mayúsculas y, si sobra tiempo, algún meme reciclado. Eso no es libertad de expresión, es la fábrica del enfrentamiento: pequeñas trincheras digitales donde cada quien grita para no escuchar.

Las redacciones, claro, encantadas: cada clic en un comentario es tiempo extra en la página, más métricas, más publicidad. La indignación vende mejor que la reflexión. ¿Quién necesita análisis sosegado cuando un «¡Vete a Venezuela!» o un «¡facha vendido!» genera cien respuestas en cadena?

