El latido de Burriana

Como cada año, la alegría de las fiestas patronales lo impregna todo. La instalación de los cadafales es el primer recordatorio de que la ciudad está a punto de transformarse, y en ese proceso, como alcalde y equipo de gobierno asumimos una responsabilidad inmensa: mantener viva la tradición, pero, a la vez, mejorarla adaptándola a los nuevos tiempos.

En 2025, hemos trabajado con asociaciones y peñas para crear un programa que sorprenda y entusiasme a todos. Hemos escuchado vuestras peticiones y, juntos, hemos ido introduciendo cambios en los últimos años, que han hecho nuestras fiestas aún más grandes.

Recuerdo, por ejemplo, los cambios en la Batalla de Flores o la creación de la Carpa de la Festa. Decisiones que, con datos en la mano, han demostrado ser un acierto, logrando que nuestras calles se llenen de vida y alegría, mientras reducimos el número de quejas y mejoramos el descanso de los vecinos. Se trata de una apuesta clara por la convivencia, demostrando que podemos celebrar por todo lo alto sin molestar a nadie.

Este año, la programación tiene de todo. Con la música como principal protagonista, tendremos grupos de la altura de Mocedades, Una y nos vamos -con el torero Fran Rivera a la cabeza- o la banda Bombai para los más jóvenes. Además, el Burriana Remember Fest - Misericòrdia Edition nos hará viajar en el tiempo con auténticos DJs referentes.

Por primera vez habrá ocho jornadas de actos taurinos seguidas con un total de 19 toros cerriles de prestigiosas ganaderías. Un año más garantizamos la calidad del espectáculo y nuestro apoyo a esta tradición como un pilar fundamental que forma parte del ADN festivo. Pero, sin duda, la parte más especial y emotiva será ver un año más a nuestra patrona recorrer las calles de la capital de la Plana Baixa.

Extraordinaria, también, será la primera Entrada de Peñas Infantil, un encuentro para que los más pequeños sientan la magia de nuestras tradiciones y se conviertan en los protagonistas de su propia fiesta. Queremos que Burriana sea el punto de encuentro de todas las familias y para ello tenemos un programa específico para los niños, atrayendo visitantes para que vivan y compartan lo mejor de nuestra ciudad.

Burriana durante la semana grande es más que un municipio en fiestas. Se convierte en un sentimiento, en una ciudad que vibra y late intensamente, donde la tradición y la innovación conviven para crear un futuro más próspero y engrandecer nuestras fiestas.

Alcalde de Burriana