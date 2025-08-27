El precio del alquiler, sin techo

La realidad del mercado del alquiler en Castellón no da para muchas alegrías y se ha convertido en un espejo incómodo de lo que ocurre en buena parte del país: precios que no dejan de subir -de momento no conocemos su techo- y una oferta cada vez más reducida. El último dato que hacía público Mediterráneo este martes resulta revelador: el metro cuadrado residencial puesto en alquiler supera ya los 9 euros, lo que sitúa a la provincia en máximos históricos y marca una tendencia que parece no tener freno. Si ampliamos la referencia, en apenas cinco años, los alquileres han escalado más de un 56%, un ritmo superior al promedio nacional. El problema, sin embargo, no se reduce a los datos estadísticos. Detrás de estas cifras se esconden las dificultades de cientos de familias que ven cómo cada vez resulta más difícil asumir un techo. Lo que en 2020 suponía 420 euros al mes por un piso de 70 metros cuadrados, hoy roza los 630. Un salto que no se explica únicamente por la inflación, sino por un mercado que no da abasto a la fuerte demanda, lo que trae consigo un grave desajuste.

La oferta de viviendas en alquiler ha menguado notablemente. Lo viene haciendo desde hace tiempo. El miedo de muchos propietarios a impagos o a situaciones de okupación y la inseguridad que conlleva, junto con la tentación de destinar los pisos al alquiler turístico o por habitaciones y años de déficit en la construcción de viviendas han dejado a la provincia con un parque de inmuebles muy reducido. El resultado es un círculo vicioso: menos pisos disponibles, más competencia entre inquilinos y precios disparados. Los profesionales del sector ya vienen advirtiendo que el fenómeno está alcanzando un punto crítico. Cada vez es más común que la búsqueda de un piso se resuelva fuera de los portales inmobiliarios, a golpe de contactos personales o visitas a agencias de dudosa solvencia, porque la oferta anunciada es casi inexistente. Una situación que recuerda a épocas pasadas y que genera incertidumbre tanto en quienes buscan casa como en quienes podrían ponerla en el mercado.

Castellón, como el resto del país, se encuentra, por tanto, ante una problemática que requiere de medidas que no vendrán caídas del cielo. Ya no se trata solo de regular precios ni de incentivar la construcción, sino de garantizar seguridad jurídica, estimular el alquiler de larga duración y frenar la sangría de viviendas que van a parar hacia usos más lucrativos pero menos sostenibles. De lo contrario, el acceso a una vivienda digna seguirá siendo un privilegio al alcance de muy pocos, cuando debería ser un derecho para todos.

La aprobación de nuevas ayudas por parte de la Generalitat valenciana, que complementarán las procedentes del Estado, dirigidas a facilitar el acceso a una vivienda a colectivos socialmente vulnerables es un nuevo paso en esa dirección, aunque se antoja muy insuficiente a tenor de la dimensión del problema.

Y en cuanto a los jóvenes, el último informe publicado por el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) sobre los problemas de emancipación -difundido por este medio- ya puso de manifiesto la grave crisis habitacional que experimenta este colectivo y cómo esta situación se ha venido agravando en los últimos meses, pues en el anterior análisis, conocido solo medio año atrás, la tasa de emancipación era del 18,6%, cinco puntos más.