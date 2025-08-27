Una provincia, 135 fiestas

Castellón siempre es un buen motivo. Una identidad que siglos de historia han cincelado forjando carácter y que se ha labrado futuro a base de esfuerzo. Ese destino que nuestros padres nos legaron y que quiso el azar convertirlo en hogar para tantos como quisieron fijar aquí su domicilio.

Una provincia cargada de arrojo que, llegado agosto, contagia alegría. El bullicio toma las calles y la vida se adueña del último rincón de nuestra tierra. Porque no hay municipio que escape a la fiesta y que no invite a compartir, a sonreír y a disfrutar de su oferta. De las playas a las montañas, de las grandes ciudades a las pedanías. Esta tierra es alboroto y jolgorio. Un paréntesis cargado de ocio y vertebrado por la tradición y la devoción. La identidad que nos hace únicos y a la vez tan diferentes.

Precisamente ese valor que es compartir Castellón es el que la Diputación Provincial reivindica los 365 días del año. Prestando el servicio que nuestros ciudadanos demandan y atendiendo las urgencias que pueblos y ciudades plantean. Porque el propósito es trabajar para progresar. Para avanzar y poner de relieve tanto bueno como tiene nuestra tierra.

En ese objetivo, también está la tradición y la historia. La identidad de pueblos singulares y municipios orgullosos. El valor de unas costumbres que se traducen en fervor y devoción en honor a imágenes sagradas a las que la población se encomienda con el deseo de garantizar un buen año.

Lo veremos en procesiones sencillas y en grandes y multitudinarias manifestaciones. Y lo disfrutaremos como vecinos, porque si algo tiene esta provincia es su valor hospitalario y solidario. Esa sensación de sentirte en casa aunque estés a miles de kilómetros de ella.

La Diputación de Castellón colabora activamente en la fiesta. No solo con apoyo económico a comisiones y colectivos, también incorporando a los programas de nuestros municipios actividades y planes de ocio. Lo hemos hecho llevando a 103 pueblos de la provincia alternativas para los más pequeños, con parques infantiles que fomentan el ocio en familia y que aseguran la diversión de nuestros niños y niñas.

También llevando el mejor cine a las plazas de nuestros municipios o programando toros infantiles para el disfrute de los aficionados más pequeños. Ellos son el futuro de nuestra provincia, los abanderados de esta gran tierra.

Y ese compromiso tiene por reto convertir este verano en el mejor de nuestras vidas. Porque hoy gobierna la Diputación de Castellón un equipo que no cree en lo imposible, solo en caminos más difíciles de recorrer. Porque con tesón y compromiso, cualquier escollo se supera y si caemos, nos levantamos.

Ese es el espíritu de mi tierra. El camino que nos mostraron tantas generaciones como nos precedieron. Nunca rendida ni sometida. Siempre dispuesta a dar lo mejor de sí para poder alcanzar aquellos objetivos que por justicia merece. Y esos valores tan suyos que se contagian y sienten en todas estas fiestas.

Rogativas, procesiones y manifestaciones lúdicas y simbólicas. Todas ellas tienen una razón de ser. Un motivo que llevó a la provincia de Castellón a convertirse en el poderoso territorio que hoy ponemos en valor y reforzamos, con políticas que cumplen su palabra, que resuelven y garantizan bienestar y calidad de vida.

Castellón es una fiesta que merece la pena compartirla. Y es un momento excelente para descubrir la identidad que 135 municipios muestran en sus calles.

La vida que desde esta Diputación de Castellón trabajamos para garantizar con recursos que fijan población y crean desarrollo. Trabajando para que quien decida emprender sepa que no está solo, que somos muchos los que apoyamos su iniciativa. Para que la ganadería o la agricultura sean actividades que tienen futuro, porque el campo está ligado a nuestras vidas. Para que el turismo ponga en valor una tierra que tiene playas y tiene ríos, que ofrece la tranquilidad de los pueblos o el bullicio de sus costas, que tiene un sabor único porque tenemos una gastronomía con denominación de origen.

Visitar la provincia de Castellón es conocer un rincón del mundo único. El mejor en mi opinión. Y por eso compartirlo es un deber y obligación como presidenta de la Diputación. Además, hoy quiero agradecer a esos clavarios y comisiones ese esfuerzo titánico que hace que nuestros pueblos bombeen vida. Quiero estrechar la mano de tantas alcaldesas y alcaldes que son fortines porque su gestión hace grande nuestra provincia. A esas reinas y damas, y a sus compañeros de fiestas, sois la savia de una tierra que tiene en vuestra generación el mejor de los futuros. Porque con vosotros, la provincia camina convencida, erguida y decidida a demostrar al mundo que somos únicos. Somos Castellón.

Presidenta de la Diputación de Castellón