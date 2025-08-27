Opinión | AL DIA
Velles i vells
Els anys passen i ens fem vells. D’altres que ara són joves també arribaran i, en el millor dels casos hauran tingut una bona vida.
A les societats riques i benestants com la nostra la gent major, vella, som ja majoria. Això té coses bones i de dolentes. De les darreres hi han aquelles que ens volen deixar de banda, un punt arraconats, perquè ja no produïm beneficis per al sistema. I de resultats d’aquesta situació i unes quantes més, ens veiem afectats per allò que en diuen edatisme, paraula malsonant encara que descriga una certa manera de vore les coses.
Ser fora del mercat del treball no significa però, haver-se quedat fora de la vida. Tal vegada hi ha gent vella que es resigna a viure com de segona mà, com per condescendència o gràcia dels deus.
Però una gran part dels vells ens sentim encara amb molt d’interés per la vida i, el que resulta ben important, amb ganes de fer i de seguir aportant beneficis a la societat dins la que estem.
Aquesta classe de vells no volem ser tractats com infants ni desvalguts, en el sentit que siga. I així és que estem exigint, sí, exigim, respecte a les nostres condicions. Ja siguen mentals o físiques. No volem commiseració ni llàstima. Volem allò que ens pertoca per haver contribuït al que ara és aquesta societat. No treballar en la forma que el capitalisme demana no vol dir no ser útil. Les utilitats poden ser molt diverses i convenients en diferents maneres per a la col·lectivitat. I una part d’aquestes utilitats ens han de ser tornades si les necessitem.
Som vells però no som ciutadans de segona. I si alguns caps pensants s’ho creuen i actuen com si així fórem, que siguen acusats per actuar amb negligència, desídia o clara mala voluntat. Volem el nostre lloc com ens correspon. L’exigim per viure amb dignitat. I si no ho fan ens haurem de plantar i fer-los cara. Fa anys que sabem buscar-nos la vida.
Sociòleg i traductor
