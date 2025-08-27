Sin vox crece el gasto ideológico

Mientras gracias a Vox los presupuestos de la Generalitat valenciana han reducido ostensiblemente la asignación a la catalanista Academia Valenciana de la Llengua (AVL), nos hemos encontrado con que la Diputación de Valencia, gobernada por el PP, asigna 200.000 euros más a la AVL.

Mientras Vox estuvo en el gobierno regional los castellano-leoneses se ahorraron 20 millones de euros en subvenciones a los sindicatos. Pues bien, en el momento en el que salimos del gobierno, el PP volvió a regalar esos millones a los sindicatos. Y así una tras otra.

Cuando Vox está en los gobiernos hay cambio real, cuando el PP domina sólo hay un cambio aparente. Por eso, cuando decimos que hay que acabar con las subvenciones pueden estar seguros de que somos los únicos que lo vamos a hacer. Somos los únicos que tenemos voluntad política para acabar con el despilfarro que suponen las duplicidades y desigualdades de las 17 Comunidades autónomas. Eso sí, desde la ley y desde el respeto a la Constitución. Razón por la que nos llaman extremos, radicales,... bla, bla, bla.

Sin ir más lejos, en lo que me toca más de cerca, ahora Feijóo sale con una ristra de medidas referidas a paliar el desastre de los incendios forestales en el noroeste de España. ¿No sería mucho más eficaz un único cuerpo nacional de bomberos bien coordinados y debidamente gestionados de forma descentralizada? ¿Cuántos problemas, cuántas desigualdades, cuánta falta de coordinación y cuánto dinero nos ahorraríamos? Pues no, ellos a lo suyo.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón