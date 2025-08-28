Opinión | LA RÚBRICA
Comença el curs polític
Comença el curs polític, i no és qualsevol. La meitat de la legislatura ja ha passat i, d’ací a un any, tots els partits estaran en mode precampanya: les coalicions, els fitxatges, els programes, els reglaments de primàries i fins i tot les candidatures estaran decidint-se. Per això, aquest és un curs polític preelectoral amb tot el que això suposa.
No ha calgut molt de temps per comprovar que el govern de Carrasco és de propaganda i poc de treball, de sectarisme i poca ciència, de negacionisme, masclisme, homofòbia i pantomima. Però, sobretot, és un govern de retallades en drets i de negocis per als seus amics: el capitalisme d’amiguetes i el fabrisme han tornat a Castelló de la mà de Carrasco.
Si per a alguna cosa han servit aquests dos anys, és per veure com es baixen impostos als empresaris de la construcció mentre s’exclouen els llogaters de les bonificacions per reciclar. S’ha eliminat el transport públic per a joves, l’horari de vesprada dels ecoparcs, cursos d’idiomes a l’EOI, places de Formació Professional i places de MIR a la sanitat pública. Ja saps: si vols aprendre, passa per caixa. Hem vist la policia impedir la realització d’una xerrada feminista, el tancament de centres juvenils als barris i la destrucció de carrils bici.
I, mentre tot això passa, no s’inverteix en renovables, ni en el pla contra la sequera aprovat pel ple, ni es regula el preu del lloguer, ni es defensa el personal de recaptació. Aquest curs és preelectoral, i des de l’esquerra hem de transformar el treball d’aquests anys en la proposta del Castelló que volem.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
- Canguros, leopardos y hasta un dromedario: desmantelan un zoo privado clandestino con más de 150 animales exóticos en Castellón
- Aquí tienes la otra medida municipal para facilitar el pago de la tasa de la basura de 2025 en Castelló
- Cuenta atrás en Benicàssim para la Belle Epoque 2025: Toda la programación de la gran cita modernista
- Así pueden los herederos esquivar el Impuesto de Sucesiones con una sola cláusula
- La lluvia no abandona Castellón: Aemet activa la alerta naranja para el miércoles
- Los expertos apuntan a una posible dana en Castellón durante la primera quincena de septiembre
- Una fuente transitable, más árboles y mejor iluminación. La zona de Castelló que recibirá estas mejoras
- Frank de la Jungla visitó el zoo clandestino de Nules: 'Para que lleguen aquí dos nutrias, se tienen que morir 80