El envejecimiento es una etapa de la vida que, bien acompañada, puede ser tan rica y plena como cualquier otra. En Oropesa del Mar, somos conscientes del papel esencial que juegan nuestras personas mayores en la vida del municipio, no solo como depositarios de memoria y experiencia, sino como ciudadanos activos, con voz y con ganas de seguir participando. Desde el Ayuntamiento, hemos hecho una apuesta firme por el bienestar y la inclusión de nuestros mayores a través del Centro Integral de Mayores (CIM).

El CIM es un centro donde se desarrollan actividades lúdicas, físicas y cognitivas diseñadas con un enfoque preventivo y orientado a promover el envejecimiento activo. Talleres de memoria, sesiones de gimnasia adaptada, clases de baile, yoga, pintura o informática son solo algunas de las propuestas que, día tras día, movilizan a muchas personas que encuentran aquí una segunda casa.

Uno de nuestros objetivos es la prevención de enfermedades vinculadas a la edad, especialmente aquellas de tipo neurodegenerativo, como el alzhéimer o el deterioro cognitivo leve. Sabemos que mantener el cerebro activo, a través de retos mentales, dinámicas grupales y estimulación intelectual, es clave para ralentizar el avance de estas patologías. En este sentido, las actividades cognitivas que se imparten en el CIM están avaladas por especialistas y han sido acogidas con entusiasmo por nuestros mayores.

Pero si hay un elemento que define al Centro Integral de Mayores es su capacidad de fomentar la sociabilización. En una época donde la soledad puede ser un enemigo silencioso, el CIM ofrece espacios para compartir, conversar, reír y formar nuevas amistades. A través de excursiones, juegos de mesa, tertulias y celebraciones, se crean vínculos que refuerzan el bienestar emocional y fortalecen el sentido de pertenencia a una comunidad.

El CIM es una necesidad en nuestra sociedad actual. Es un ejemplo de cómo las políticas públicas, cuando se hacen con visión humana y participación, pueden transformar realidades y mejorar vidas. Oropesa del Mar se enorgullece de tener un centro como este, y desde la concejalía de Servicios Sociales, seguiremos apostando por más recursos, más actividades y más oportunidades para que nuestros mayores vivan esta etapa con alegría, dignidad y autonomía.

Porque el futuro también se escribe con arrugas, con historias vividas y con ganas de seguir viviendo.

Concejal de Servicios Sociales de Orpesa