Israel, de Vuelta a casa

No es lo mismo, seguro, que hace unos años cuando la presencia de Luis Ocaña, Marino Lejarreta, Perico Delgado o Miguel Indurain, hacía que millones de españoles renunciaran a la liturgia de la siesta nacional para seguir en directo por TVE, eso no ha cambiado, las vicisitudes de la Vuelta a España. No es lo mismo porque en estos últimos años la prueba ha perdido gran parte de aquel poder de convocatoria en la medida en que no aparecen ciclistas autóctonos capaces de despertar pasiones y, además, los mejores dorsales del pelotón renuncian a participar tras brillar en el majestuoso Tour de Francia que sigue siendo la mejor prueba del mundo por etapas. Ni siquiera llevarse el inicio de la carrera al Piamonte italiano aporta nada al espectáculo. Yo soñaba con otro final de etapa en el Mas de la Costa de Llucena, junto a la vieja escuela rural de la República, pero este año más de media España, de Madrid hacia abajo, se ha quedado fuera de la ruta.

En esas estábamos, entregados un año más a la resignación de que cualquier Vuelta pasada fue mejor, cuando, por razones ajenas al deporte, he vuelto a interesarme por ella. La verdad, preferiría haber seguido descolgado del pelotón, pero el contundente comentario de un periodista de la Ser me hizo volver a la Vuelta. Dani Garrido, en su Carrusel Deportivo, habló de deporte en mayúsculas. Ensalzó el valor del deporte para denunciar que bajo la recurrente neutralidad de la práctica deportiva no se pueden blanquear ciertas cosas. Por ejemplo, el impune genocidio que el gobierno de Benjamín Netanyahu está ejerciendo sobre la población de Gaza y Cisjordania. Se refería Garrido a la inadmisible presencia en la Vuelta a España del Israel-Premier Tech, una escuadra financiada por el multimillonario canadiense-israelí Sylvan Adams y el empresario estadounidense Ron Baron. «Me gustaría que la Vuelta hubiera sido el primero en levantar la mano y decir aquí no», dijo el periodista en los micrófonos de la Ser. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación. Se ha perdido una ocasión para dar un ejemplo al mundo, una lección de honestidad que ni siquiera el glamuroso Tour del país que ensalzó la libertad, la igualdad, y la fraternidad ha sido capaz de afrontar.

La semana pasada la ONU declaró oficialmente la situación de hambruna en la franja de Gaza donde han sido asesinadas ya unas 70.000 personas, 15.000 de ellos niños de los cuales más de un centenar han muerto literalmente de hambre. Lo hemos visto en unas imágenes de desnutrición que recordaban a las de los judíos masacrados en los campos de exterminio nazis. Esta vez no hay excusas, nunca podremos decir que no lo sabíamos. Ni siquiera el asesinato selectivo de los periodistas palestinos que aún ejercen en la zona puede ocultar una realidad que el mundo entero conoce y, por tanto, acepta en la medida en que no se emprenden medidas contundentes para evitarlo. Toda acción en contra del genocidio del pueblo palestino, por nimia que parezca, tiene su efecto positivo y el deporte es un escaparate universal para ello. Unipublic y los patrocinadores de la Vuelta a España deberían dar ejemplo con un tajante: «Israel, de Vuelta a casa».

Periodista y escritor