Opinión | A FONDO
Les millors festes, entre tots
Les festes del Crist representen, per a mi, una de les expressions més boniques de l’esperit alcorí. Són la suma de totes i tots, l’esforç, la complicitat, la il·lusió i l’energia que cadascú aporta, i això és el que les fa úniques, grans i especials.
Des del dissabte passat estem vivint els nostres dies grans i veure com la gent, de totes les edats, s’implica, ix al carrer, riu, gaudeix i deixa de costat, encara que siga momentàniament, els problemes i maldecaps del dia a dia... fa que tot valga la pena.
Recentment, feia una reflexió en les meues xarxes socials sobre aquells moments de la vida d’abans, quan els veïns i veïnes es trobaven a la fresca, compartien converses, rialles i complicitats sense presses ni horaris. La vida de hui sovint no ens permet parar-nos ni gaudir d’aquests instants senzills, per això considere que un dels grans valors de les festes és, precisament, que propicien aquest encontre, ens ofereixen l’oportunitat de retrobar-nos i passar molt bones estones junts.
Preparar 16 dies de festes amb més de 150 actes no és cosa senzilla. Requereix dedicació, paciència i molt de treball en equip, i per això vull aprofitar l’ocasió per a donar les gràcies de tot cor a aquelles persones i entitats que col·laboren amb l’Ajuntament. Comissions, penyes, associacions culturals, clubs esportius, pubs, bars, comerços, patrocinadors... Totes i tots, cadascú des de la seua parcel·la, aporten moltíssim. De fet, és gràcies a eixe esforç col·lectiu que esdevenen unes celebracions tan completes i variades, on totes les persones poden trobar el seu lloc i poden viure-les com més els agrade.
Una altra de les coses que fan especials les nostres festes és veure com el talent alcorí es desplega a cada racó del municipi: la música que ompli tots els carrers, les exposicions, i totes les iniciatives que reflecteixen la grandiosa creativitat i la passió de la nostra gent. Som una terra d’artistes, i això es fa notar també aquests dies.
Molts actes al davant
Hem viscut ja molt, i amb intensitat, i els dies que venen prometen moltes més experiències, d’aquestes que deixen empremta. Hui mateix gaudirem d’un dels moments més esperats per a la nostra Cort d’Honor: la Ronda a la reina i dames. Un acte que cada any organitza la Rondalla de l’Alcalatén i que compta amb la participació de poetes locals i convidats molt espacials per a les nostres protagonistes; junts posen música i veu a paraules plenes de sentiment i exemplifiquen a la perfecció eixe art i bon fer alcorí que enriqueixen les nostres festes i fan que cada moment siga encara més significatiu.
Demà ens posarem ben elegants per a celebrar la Coronació de la Reina i el tradicional sopar/ball de gala, una cita molt especial per a nosaltres per tot el que significa: compartir una nit diferent, plena de complicitat, rialles i, el més important, molt bona companyia. Tots els alcorins i alcorines en tenim un munt d’anècdotes d’aquest dia, que s’ha anat consolidant com un dels més participatius i esperats de l’any. També dels que més allarguem, he de dir, ja que solem apurar fins ben entrada la matinada.
El cap de setmana arriba carregat d’actes per a tots els gustos. Dissabte, l’inici dels festejos taurins que arrancarà amb l’entradade sis bous cerrils de la ramaderia de Carlos Núñez i continuarà amb molts més actes, que es desenvoluparan durant tota la setmana. I diumenge celebrarem el dia gran de les celebracions, el dedicat al Santíssim Crist del Calvari. És realment emocionant veure com sesent a l’Alcora aquesta festivitat, amb quina devoció, com molts alcorins i alcorines que estan fora tornen aquest dia per a compartir-lo amb família, amics i veïns, mantenint viva la tradició.
I això és només l’avanç. La setmana que ve continuarem amb concerts, orquestres, tardeos i moltes activitats per a tots els públics, on una vegada més la col·laboració de penyes, pubs i associacions serà clau. Podeu consultar tota la informació, horaris i detalls al web i xarxes socials de l’Ajuntament.
No fa falta que us diga que esteu totes i tots convidats. Ja heu comprovat que motius per a vindre en teniu de sobra. Us anime també que aprofiteu per a visitar el Museu de Ceràmica i la Reial Fàbrica, dos tresors que representen la importància que té la ceràmica per al nostre poble, que expliquen com hem arribat fins ací i projecten què volem ser en el futur.
Ah! I no podeu anar-vos-en sense fer-vos, com a mínim, una tapeta del nostres caragols, tot un referent gastronòmic i festiu de l’Alcora, ideal per acompanyar un esmorzar, un dinar, un sopar o simplement una parada mentre recorreu els diferents actes que oferim.
No us ho penseu més, us esperem a l’Alcora!
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
