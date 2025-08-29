Blindaje ante las inundaciones

Devastadoras imágenes de la DANA en l'Horta Sud

El verano climático llega a su fin y, con él, se abre un periodo marcado por la incertidumbre meteorológica. La provincia de Castellón sabe bien lo que significa el otoño, que ya asoma: el riesgo de lluvias torrenciales, inundaciones y riadas que, en cuestión de horas, pueden transformar la normalidad en caos. No es una advertencia nueva ni un temor infundado. La experiencia de años pasados ha demostrado que una dana puede alterar el territorio en minutos, dejando tras de sí daños materiales y, en ocasiones como fue el caso de Valencia, pérdidas humanas. Ante esa amenaza, la prevención se convierte en la única estrategia sensata.

Por ello, resulta alentador comprobar cómo muchos municipios de la provincia han redoblado los trabajos de limpieza y adecuación de cauces, barrancos e imbornales. La capital, Castelló, donde tiene bien definidos sus puntos negros, ha emprendido una profunda actuación en el Riu Sec; Vinaròs interviene en barrancos como Capsades y Aiguaoliva; Burriana centra sus esfuerzos en el río Anna; y Benicàssim despliega un plan intensivo que abarca tanto calles como infraestructuras de drenaje natural. Son solo unos ejemplos. Y hay que señalar que estas iniciativas son imprescindibles, porque el agua no entiende de improvisaciones: fluye, arrastra y desborda, y solo una planificación previa puede mitigar sus efectos.

También la Vall d’Uixó, Nules y Orpesa refuerzan la prevención con brigadas de limpieza, aprovechando recursos humanos procedentes de planes de empleo. Más allá del beneficio laboral, se trata de una apuesta inteligente por transformar el esfuerzo comunitario en seguridad colectiva. La limpieza de cañares, la retirada de basura acumulada o el desbroce de vegetación son tareas poco vistosas, pero fundamentales para evitar que la fuerza del agua convierta pequeños obstáculos en graves problemas.

Sin embargo, en este punto hay que incidir que en el actual mapa existen aún lagunas importantes sobre las que hay que trabajar. Algunos ayuntamientos todavía no disponen de planes municipales de actuación frente a inundaciones, pese a que la Generalitat lleva años impulsando estas herramientas de protección civil. Es un déficit que no admite excusas ni retrasos, porque la meteorología extrema no espera al ritmo de la burocracia.

Cada año, los ciudadanos ven cómo los episodios de lluvias intensas parecen más frecuentes e imprevisibles. El cambio climático no es un concepto abstracto: se traduce en un Mediterráneo más cálido, en temporales más violentos y en fenómenos que superan lo habitual. Si antes se hablaba de lluvias de carácter extraordinario, hoy ya forman parte de la normalidad. Esa transformación nos obliga a una reflexión: ¿estamos adaptando nuestras ciudades y pueblos a un futuro que ya está aquí?

La prevención, insistimos, no puede considerarse un gasto accesorio. Y no es casualidad que los municipios que planifican y actúan con rigor afronten los episodios de lluvias con mayor resistencia. Allí donde existe un plan municipal bien diseñado, el margen de improvisación se reduce y la capacidad de respuesta crece.

Castellón, como el resto de la Comunitat Valenciana, está ante un reto de primer orden. El inicio del otoño es una llamada de atención que se repite año tras año, y ya no valen las excusas ni las dilaciones. Es responsabilidad de todos lograr ese blindaje y exigirlo a quien corresponda porque en este asunto nos jugamos nuestra seguridad.