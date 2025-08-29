El otro día fui a comprar a uno de los supermercados instalados en la Vall d’Uixó, en mi pueblo. En el momento de pagar, y porque aparecí a deshora, me encontré que había poca gente y estaba solo con la cajera. Posiblemente porque no la conocía, o al menos eso es lo que pensé después, me dirigí a ella en castellano.

La cajera, que era una señora de mediana edad, sin apenas mirarme y con absoluta naturalidad me respondió en valenciano. Circunstancia, esta, que me dejo un poco parado, sin respuesta, pero reaccioné y le dije que me había dado una gran alegría y una lección al contestar en valenciano. Me había recordado algo que, de vez en cuando, mi mujer me corrige: el mal hábito (que alguna vez practico) de dirigirme en castellano a personas que no conozco o, por su apariencia, o por algún inexplicable motivo, considero que no son de aquí.

Por suerte no todo acabó ahí, la cajera, ejerciendo de socióloga, filóloga o simplemente de valenciana orgullosa de su tierra, de su gente y de su cultura, me advirtió de que tampoco había que ser un talibán dogmático de la lengua. Ni mucho menos. Pero tenemos que aprender a no ceder siempre. A tener conciencia de que el futuro de nuestra lengua, del valenciano o del catalán, o como queramos llamarla, depende de todos y cada uno de nosotros y, si no cambiamos nuestros hábitos, si no la usamos, la ponemos en peligro y la estamos condenando a un camino sin retorno. A desaparecer. Además, como no es radicalmente diferente del castellano, es mucha la gente que nos entiende. En cualquier caso, hablar o entender el valenciano por estas tierras, siempre es una oferta o propuesta cultural que ayuda a la convivencia y a la integración social. ¿Qué? ¿Qué les parece la cajera del supermercado?

Analista político