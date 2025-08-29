Más gasolina

A menos de diez años para que Bruselas aplique el anunciado veto a la venta de vehículos nuevos de combustión, una medida histórica con la que se pretende acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica y reducir de forma drástica las emisiones contaminantes, el número de gasolineras no para de crecer. Basta recorrer algunas de nuestras principales avenidas para darnos cuenta de lo que parece una paradoja, pero que no lo es tanto.

A primera vista resulta contradictorio que, en plena cuenta atrás hacia la electrificación del parque automovilístico, se sigan inaugurando infraestructuras ligadas al consumo de combustibles fósiles. La explicación está en la compleja convivencia entre dos tiempos: el presente, en el que la movilidad fósil sigue siendo predominante, y el futuro, marcado por unas normativas que empujan hacia la electrificación total.

En la actualidad, la inmensa mayoría de vehículos que circulan por nuestras carreteras funcionan con gasolina o diésel, y las previsiones indican que incluso en 2030 los motores de combustión continuarán siendo mayoría. Pues las empresas que invierten en estas nuevas estaciones lo hacen con un horizonte de rentabilidad que creen asegurado, sabiendo que quedan al menos diez años de demanda estable y confiando en que, llegado el momento, podrán reconvertir esas instalaciones en puntos de recarga eléctrica o de hidrógeno. A esto se suma el retraso en la expansión de una red de recarga suficiente: las metas europeas son ambiciosas, pero la realidad muestra aún grandes déficits , especialmente en las ciudades y en las carreteras interurbanas. Ante esa carencia, las gasolineras se convierten en refugios de la movilidad tradicional, al mismo tiempo que se preparan para transformarse en nuevos nodos energéticos.

La potente industria automovilística europea ha venido reclamando un aplazamiento de este veto. En poco menos de dos semanas se sabrá lo que finalmente se decide en Bruselas en un contexto de gran incertidumbre económica con Estados Unidos y China imponiendo sus criterios comerciales. Nada de contubernios, blanqueos, burbujas... para explicar algo que obedece, simplemente, a los designios que impone el mercado.

Director de Mediterráneo