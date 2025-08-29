El inicio del nuevo curso político en la ciudad de Castelló nos invita a reflexionar sobre el rumbo que nuestra ciudad está tomando. Desde el Grupo Municipal Socialista asumimos nuestra responsabilidad y compromiso con el bienestar de toda la ciudadanía. Es momento de poner el foco en los grandes retos que tenemos por delante.

El actual gobierno local PP-Vox, tras dos años de gestión, sigue sin dar respuestas a problemas urgentes de la ciudad como la limpieza, el acceso a la vivienda, la mejora de los barrios... Tampoco hemos visto, en estos dos años, que reclamen las necesidades de nuestra ciudad a la Generalitat en materia de sanidad, educación o inversiones claves para Castelló. Todo ello señales claras de que la ciudad necesita un giro en su política.

Es imprescindible una gestión más participativa, escuchar la voz de la ciudadanía y ser reivindicativos con las demás administraciones cuando incumplen sus compromisos. Los y las socialistas creemos que, con una planificación rigurosa, una mayor inversión en proyectos sociales y la participación real de la ciudadanía, Castelló puede avanzar. Llevamos dos años de fotos y promesas incumplidas por parte de la alcaldesa, Begoña Carrasco, que con el inicio del nuevo curso político tiene la oportunidad de pasar de las promesas a los hechos.

Desde la oposición seguimos comprometidos con una ciudad más justa, más inclusiva y más moderna. Sin ninguna barrera. Y vamos a trabajar para que Castelló sea la ciudad que merecen sus habitantes.

Portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló