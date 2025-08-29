Pilas recargadas

Contamos ya las horas para decirle adiós al mes de agosto, tiempo de desconexión y descanso para muchos. Septiembre es sinónimo de reinicios y nuevas metas que se afrontan después de haber disfrutado de más del centenar de propuestas culturales, deportivas y de ocio que desde el Ayuntamiento se han organizado para brindar a los almassorins un verano lleno de diversión. Nuestra maravillosa playa ha sido el centro neurálgico de entretenidos monólogos, cursos deportivos, actuaciones musicales, funciones de circo, talleres infantiles, cine o cuentacuentos, pero la agenda estival también ha llegado al núcleo urbano y a Santa Quitèria.

Con la proyección de cine, prevista esta noche en la plaza Víctimas del Terrorismo y mañana en la playa Benafelí, y la función del ciclo Circ a la Mar de este domingo, 31 de agosto, ponemos el broche final a una agenda repleta de actividades para todos los públicos que han logrado un gran éxito de participación, logrando ofrecer a nuestros vecinos una divertida y refrescante alternativa durante esta época estival.

Durante el verano, la gestión municipal no ha parado y hemos aprovechado para poner a punto nuestros centros educativos cara a la vuelta al cole, hemos renovado el césped del campo de fútbol 8 de Boqueres para que nuestros equipos empiecen la temporada en unas instalaciones municipales óptimas y estamos terminando las obras de modernización de nuestra piscina para que sea más accesible y más eficiente. Además, avanza a buen ritmo la fase final de la reforma integral de la Casa de la Cultura, al igual que prosiguen a buen ritmo las obras de la segunda fase del IES Álvaro Falomir.

Sin duda, con el inicio de las obras, hemos dado un paso decisivo en la conservación y puesta en valor del entorno del puente de Santa Quitèria, una joya de nuestra historia y paisaje.

Estamos inmersos en los preparativos de las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Roser y en la segunda edición de Viu la Vila, un festival cultural en el corazón de Almassora.

Contamos con multitud de proyectos ilusionantes para continuar, entre todos, construyendo la Almassora que queremos y merecemos. Estamos, por supuesto, con las pilas recargadas para afrontar un nuevo curso con ganas, compromiso y responsabilidad.

Alcaldesa de Almassora