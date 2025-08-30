Opinión | LA RÚBRICA
Flotilla d’esperança
Volia aprofitar este article per a desitjar èxit a la flotilla humanitària Global Sumud que demà partirà des de la ciutat de Barcelona i des de Tunísia cap a Palestina per intentar trencar el bloqueig il·legal amb què l’Estat d’Israel està matant de fam la població civil de Gaza. Espere que esta flotilla humanitària, la més gran que hi ha hagut en la història, amb desenes de naus, vora 28.000 persones inscrites i la col·laboració de voluntaris de mig centenar de països, entre altres vells amics com el periodista David Segarra o companys de Compromís com el diputat Juan Bordera, aconseguisca fer arribar aliments a les víctimes del genocidi.
I confie, a més, que les protestes convocades arreu del món coincidint amb la partida de les embarcacions servisquen per a trencar amb la inacció i el silenci còmplice d’una comunitat internacional passiva davant l’assassinat continu de civils, el bombardeig intencionat a hospitals, els tirotejos sistemàtics en repartiments d’aliments, l’ús de drons trampa, l’homicidi premeditat de periodistes i l’extermini premeditat de milers de xiquets.
Perquè crims de guerra que s’estan cometent a Gaza, els crims de lesa humanitat que s’estan perpetrant als territoris ocupats mentre Israel comença l’ofensiva terrestre sobre la ciutat de Gaza no només dinamiten el Dret Internacional, sinó que suposen un fracàs de tota la humanitat.
Per això, la partida d’esta flotilla i les veus que s’han alçat arreu del món contra el genocidi constitueixen un missatge d’esperança.
Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló
