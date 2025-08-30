La mejor vuelta al cole posible

Con los deberes hechos. El gobierno municipal de Castellón va a dar comienzo al nuevo curso escolar, el próximo 8 de septiembre, con el trabajo realizado en lo que a renovación y mantenimiento de los centros educativos de la ciudad se refiere. Como los buenos estudiantes, con la lección aprendida en tiempo y forma, para que luego no haya agobios y, lo que es peor, haya que ir a septiembre o incluso repetir curso. Y lo haremos así porque gestionamos pensando en lo que más nos importa: los niños y niñas de la capital, para que puedan disfrutar de las mejores condiciones en lo que a infraestructuras se refiere, de manera que solo estén centrados en su formación, porque de él depende su futuro.

Este año 2025 estamos destinando casi 2 millones de euros a las labores de mantenimiento y reparación de deficiencias de los centros educativos de Castellón, una cantidad que jamás se había destinado con fondos propios municipales. Jamás. Pero es que además estamos de enhorabuena porque en esta vuelta al cole los alumnos estrenarán dos colegios íntegramente nuevos; el Mestre Canós, en el corazón de nuestra ciudad, y el CEIP Sebastián Elcano, en el Grao, estos últimos gracias a la inversión directa y comprometida de la Conselleria de Educación, dependiente de la Generalitat valenciana, que rondará los 10 millones de euros.

Por lo que respecta a los casi 2 millones de euros invertidos por el Ayuntamiento de Castellón procedentes de las arcas municipales, los fondos han servido llevar a cabo labores de adecuación y mejora en los CEIP el Pinar, Isidoro Andrés, Manel García Grau, Sanchis Yago, Soler i Godes, La Marina, Benadresa, Carles Salvador, Censal, Herrero, L’Illa, Antonio Armelles, Bernat Artola, Gaetà Huguet, Sebastián Elcano, Vicent Marçà, Tombatossals, Gregal, Enriqueta Agut, Gregal, Guitarrista Tárrega, Sanchis Yago, Obispo Climent o el Centro de Educación Especial Castell Vell.

La educación es nuestra prioridad. Se trata del futuro de nuestra ciudad y los niños y niñas castellonenses merecen estudiar en unas instalaciones que estén a la altura. A la altura de las metas que se marcarán los niños y niñas de Castellón, a la altura de los sueños de las familias, que depositan toda la ilusión y todo su esfuerzo en que sus hijos e hijas tengan todas las oportunidades a su alcance para garantizarles el mejor futuro, y a la altura de nuestra apuesta por la educación pública, de calidad y universal, tres conceptos con los que estamos completamente comprometidos. Esto no va de siglas, va de trabajo y de objetivos. Por más que algunos grupos políticos quieran hacer suyos eslóganes y su ideario político.

Y no vamos a parar de trabajar y apostar por la mejora de las infraestructuras. Próximamente comenzaremos a trabajar en la mejora de los patios escolares, dotándolos de sombras para proteger al alumnado y renaturalizándolos, para que no sean tan duros. Y será este gobierno quien lo haga, gracias a una subvención de fondos europeos de 3,5 millones de euros que hemos conseguido, siendo una de las muy pocas ciudades españolas que lo ha logrado.

'Castellón, naturaleza en red'

En concreto, se trata del proyecto denominado Castellón, naturaleza en red, que será ejecutado en tres años por el Ayuntamiento junto a la organización SEO Birdlife y que tiene un plazo de ejecución de tres años, siendo financiado en un 60% por fondos de la Unión Europea.

El objetivo es crear oasis climáticos en los centros educativos, mediante la instalación de pérgolas vegetales en patios y áreas de recreo para generar sombra natural, huertos escolares para concienciar sobre la producción sostenible de alimentos, jardines y cubiertas vegetales de las actuales infraestructuras, que contribuirán a la eficiencia energética de los edificios.

Unas mejores condiciones educativas para nuestros niños y niñas y más conciliación para las familias. Más de 400 plazas ya han sido cubiertas por las escoletas de verano en la ciudad, impulsadas por el actual equipo de gobierno, en los meses de verano de julio y agosto de este año 2025, todo un récord que pone de manifiesto la verdadera importancia que tiene este servicio para los padres y madres.

Y es que para este nuestro gobierno también es fundamental poner todos los medios posibles y necesarios a disposición de todas las familias castellonenses para poder facilitar la conciliación familiar y laboral, dentro del I Plan de Conciliación Familiar y Laboral. De hecho, solo en esta primera semana de septiembre ya hay inscritos 133 niños. Un servicio que también se volverá a prestar en el periodo de Navidad y de las vacaciones escolares de Pascua.

Mucho trabajo pero muchos avances. Paso a paso, firme, sin prisa pero sin pausa. Impulsando la mejor vuelta al cole posible en Castellón.

Alcaldesa de Castellón