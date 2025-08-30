En una semana estaremos a las puertas del 7 de septiembre y con él ante el comienzo de los días más intensos y emotivos en nuestra Peñíscola.

Hasta el día 14 del mes, una semana repleta de tradición, devoción, diversión y cultura. Las patronales son unas fiestas que esperamos todos con emoción e ilusión.

Estos días dedicados a la Virgen de Ermitana, sirven para poner punto y final a un verano intenso y con el que todos los peñiscolanos y peñiscolanas las vivimos con fervor y devoción.

Son fechas de rememorar y honrar a nuestros antepasados, pensar en cómo vivían y en cómo disfrutaban de las fiestas. Debemos recordar nuestros orígenes, de dónde venimos, para así, fortalecer los pilares de la tradición y cultura que nos identifican. Unos valores que transmitimos a visitantes y vecinos y provocan ese sentimiento tan emocionante cuando se voltean les campanes al vol.

Son unos días únicos, en los que participamos todos los vecinos y vecinas y también hacemos partícipes a los que vienen a disfrutarlas y compartirlas con nosotros, disfrutando al máximo.

Como cada año, no me canso de agradecer el esfuerzo de todas las familias que participan en los actos religiosos y culturales para seguir sosteniendo la tradición.

Gracias a todos ellos y a las entidades que forman parte de la fiesta, seguimos creciendo año tras año, disfrutando de lo que hacemos y haciendo disfrutar a todos aquellos que nos eligen para pasar sus días de disfrute y descanso.

En unas fiestas tan intensas, el factor humano es el eslabón imprescindible. Por ello, quiero agradecer a todo el equipo que hace posible el buen funcionamiento de los actos y actividades. Sin ellos, nada de esto sería posible. La Comisión de Fiestas, la comisión Taurina, las peñas y muy especialmente a mi compañero Ramón Simó, que se entrega en estos días como nunca para que nuestras fiestas patronales sean como merece nuestra población.

Mi agradecimiento también a Araceli, reina de fiestas 2024, y a toda su corte de honor por su excelente representación de la ciudad. A quien será en breve proclamada como nuestra reina de fiestas 2025, Blanca, todo mi ánimo y los mejores deseos para su reinado junto a la nueva corte de honor y, como no puede ser de otro modo, al Peñíscola Fútbol Sala que ejercerá de Mantenedor del festejo.

Con mis mejores deseos para todas y todos, comienzo la cuenta atrás con ilusión, participando del Novenario a nuestra patrona y quedando a vuestra disposición.

Alcalde de Peñíscola