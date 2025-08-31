Ayer celebramos el final de este calurosísimo mes de agosto con una paella de pato en la playa de Burriana.

En casa de unos buenos amigos nos juntamos algunas plumas negras y charlamos, reímos, criticamos, bebimos, comimos y hasta bailamos y cantamos. Un fin de fiesta como se merecía este verano. No arreglamos el país con nuestros sesudos comentarios. No pudimos. No sé si este país tiene arreglo ya.

La bienvenida, buenísima. El espumoso, frío y agradable. El vinito, espectacular. La paella, sublime, como siempre que la cocina mi amigo el tigre.

Al llegar a Burriana, desde la carretera de Castellón, vi que sobre el templat ondeaba, majestuosa, la bandera de la Comunidad Valenciana. Con su banda azul y su corona dorada. Recuerdo que en mi juventud canté más de dos y más de tres veces, especialmente en situaciones etílicofestivas, aquello del sense blau. Pero una vez superadas las cincuenta primaveras, y ante los continuos intentos de nuestros vecinos del norte por hacerse con estas tierras para su imperio pancatalà del arco mediterráneo, me alegró sobremanera de ver ondear en un espacio público la bandera que dicta nuestro estatuto de autonomía, y no otras banderas impostadas que solo buscan la división entre vecinos.

Avanzada ya la tarde, el arroz dio paso a las cocas y pastas, a los gintonics bien cargados de hielo y a los comentarios más extravagantes sobre temas de lo más variado. Insisto en que no llegamos a conclusiones claras sobre como superar la etapa de penurias que atraviesa España, pues cada cual las identificaba de forma distinta. Y ya saben, queridos lectores, que si el diagnóstico no es claro no hay forma de hallar soluciones.

En fin, espero y deseo que ustedes hayan podido disfrutar de un fin de semana repleto de buenos momentos, en familia y/o con amigos, pues llega septiembre, y con él la faena.

Escritor