Caos ferroviario

Hubo un tiempo en que el AVE y el transporte ferroviario en España eran la envidia del mundo e incluso te indemnizaban si llegabas con retraso. Hace tiempo. Hoy Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), que es una empresa pública que depende del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, es quien se encarga de todo esto: vías, estaciones, adjudicaciones a operadores, etc. O quizás de nada, porque peor no puede funcionar. Inútiles. Trenes parados durante horas en la nada, sin higiene, sin agua ni luz y sin que nadie actúe; retrasos, averías, estaciones tercermundistas colapsadas. Sobretensión o falta de tensión en la catenaria, cambios de software, puntos ciegos, fallos en las señales o en las telecomunicaciones. Es un absoluto caos. Lejos de sabotajes imaginarios, para seguir echando la culpa a terceros.

La obligación europea de liberalización ha supuesto más servicio, pero no ha ido acompañada de una adaptación de las infraestructuras, ni del mantenimiento adecuado. La gestión del señor Puente en su ministerio es muy ineficaz, parece que le gusta más mandar tuits que cree graciosillos que solucionar los inmensos problemas de un servicio clave para la actividad nacional, que solo causa frustración e indignación a millones de pasajeros a los que no se les da ninguna información. Y que no pueden tener peor imagen de Adif y Renfe. Pasa en alta velocidad pero redes normales o cercanías se suman al desastre. La mejor solución es hacer inversiones rápidas y ojalá no tengamos que lamentarnos y que la cosa se mueva solo cuando haya accidentes mortales.

Notario y doctor en Derecho