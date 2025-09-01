La gran transformación de la ladera sur del Castillo de Onda empieza a tomar forma con el inicio de las obras del Jardín de las Mil y Una Noches, que constituye la Fase I del gran pulmón verde de Onda, conocido coloquialmente por los vecinos como el Central Park ondense.

Se trata de una actuación ambiciosa, financiada íntegramente con fondos de la Unión Europea, gracias a la subvención más elevada jamás conseguida por el Ayuntamiento de Onda: un total de 2,9 millones de euros, que se destinarán a la creación de senderos, áreas de descanso y zonas ajardinadas con especies autóctonas, para reforzar la biodiversidad y favorecer la integración paisajística. Además, se construirá una espectacular pasarela elevada, que permitirá vivir el Castillo de las 300 Torres como una experiencia envolvente, ofreciendo vistas panorámicas únicas sobre la ciudad y su entorno natural.

Damos un paso histórico para abrir el Castillo de Onda al mundo, haciéndolo más accesible y mucho más atractivo tanto para los ondenses como para visitantes. Y al mismo tiempo, aprovechamos de forma ejemplar estos importantes fondos europeos para transformar nuestra ciudad y garantizar que nuestro impresionante patrimonio sea un motor de futuro para el municipio de Onda.

El proyecto también incluye la restauración de la Torre Albarrana y del lienzo de la muralla carlista, dos de los elementos patrimoniales de gran valor histórico cuya conservación quedará asegurada en nuestro pueblo. Hablamos de poner a disposición de la ciudadanía un nuevo espacio verde que marcará un antes y un después en la relación de la ciudad con su castillo.

A esta Fase I del gran pulmón verde le acompañan ya otras actuaciones como el Rooftop 360º Campaneta (Fase II), cuyas obras están en marcha y pronto podrán disfrutarse. Además, estamos preparando las Fases III y IV, que verán la luz en esta legislatura, y que consistirán en la eliminación de la curva de la calle Ingeniero Echegaray y en la creación de Los Jardines de Campaneta.

Estamos muy comprometidos con este proyecto transformador. El respeto por la naturaleza y su integración en cada rincón de Onda es una constante que se hará visible de forma contundente con la creación de múltiples refugios climáticos en toda la ciudad.

Los ciudadanos de Onda quieren una ciudad verde, y nosotros vamos a trabajar para poder lograrlo.

Alcaldesa de Onda