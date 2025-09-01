Otro curso político para avanzar

Septiembre no es solo el fin del verano y, para muchos, de las vacaciones. Septiembre es, sobre todo, un mes de comienzos. La mayoría de la gente volvemos a la rutina, al trabajo y a cuadrar agendas familiares. Los niños y niñas se preparan para regresar al colegio en apenas unos días. Las empresas y comercios recuperan su ritmo habitual. Y también el curso político arranca, como cada año, con nuevos retos, proyectos e ilusiones. Porque septiembre siempre sabe a comienzos y a ilusión renovada.

Aunque conviene recordarlo: el Ayuntamiento no se ha detenido en verano. Durante estos meses hemos seguido trabajando y avanzando en proyectos importantes. Un ejemplo es la mayor excavación arqueológica de la historia en el poblado de Sant Josep, que nos ayudará a poner en valor nuestro patrimonio y a reforzar nuestra posición como referente turístico. También hemos realizado mejoras en la piscina cubierta, trabajos de mantenimiento en los colegios y actuaciones de puesta a punto en espacios públicos, como el parque del Polígono III. Y, por supuesto, se ha mantenido la prestación de los servicios básicos que a veces damos por hechos, pero que son imprescindibles en nuestro día a día. Siempre estamos en marcha, porque los retos de ciudad no entienden de pausas ni de vacaciones.

Eso no significa que durante un par de semanas yo no haya aprovechado para desconectar, descansar y recargar energías. Ha sido un tiempo necesario también para reflexionar y hacer balance del curso político pasado, y para preparar con fuerza el que ahora iniciamos. Porque tenemos un proyecto estratégico para la Vall que no se limita a gestionar el presente, sino que piensa en el futuro. Y ese futuro pasa por inversiones clave: el parque acuático de Sant Josep y la segunda fase del nuevo pabellón polideportivo, que empezarán en breve; o la ampliación del polígono industrial, en fase avanzada de tramitación y que permitirá que nuevas empresas se instalen y que las que ya están puedan crecer. También por la finalización del nuevo CEIP Rosario Pérez; o la reforma integral del edificio del ayuntamiento, que modernizará la atención ciudadana.

La Vall avanza. Y esta vuelta al cole la hacemos con la mochila cargada de proyectos, nuevos objetivos y la ilusión de seguir transformando nuestra ciudad. Una transformación que no se mide solo en obras o infraestructuras, sino también en valores y en la manera de gobernar. Avanzamos a través de los cuidados y de la lucha contra la soledad no deseada. Avanzamos desde la sostenibilidad y el compromiso de mitigar los efectos del cambio climático. Avanzamos recuperando espacios públicos para las personas y facilitando la conciliación familiar. Avanzamos con el deporte accesible para todas y todos, con políticas juveniles que ofrecen oportunidades reales y con la recuperación de nuestro patrimonio como seña de identidad. Todo forma parte de un futuro compartido por los valleros y valleras.

Por eso contrasta tanto la manera de hacer política de la Generalitat valenciana. Mientras allí se generan bloqueos e incertidumbre, aquí trabajamos con constancia y soluciones. Ni nos distraemos con sus tretas ni nos paralizamos ante las piedras que tratan de poner en nuestro camino. Se equivocan si creen que podrán frenar a toda una ciudad que está decidida a seguir avanzando. Porque este no es el camino de un gobierno, es el camino de todo un pueblo. El de quienes anhelan la ampliación del polígono industrial para que vengan nuevas empresas y las que ya están pueden crecer. El de quienes piden una residencia pública para nuestros mayores. El de quienes exigen que se agilicen las obras de reforma de los centros educativos. El de quienes saben que el futuro de la Vall no puede esperar.

Después de 10 años seguimos con la misma ilusión y con la misma responsabilidad de siempre. Sabemos que nuestra ciudad puede ir a más, y eso es exactamente lo que estamos construyendo día a día, con esfuerzo y dedicación. Porque gobernar no es hacer discursos vacíos ni vivir de la confrontación, sino sumar, escuchar y poner en marcha proyectos que cambien la vida de la gente. Mientras otros se dedican a frenar y a dividir, nosotros seguimos sumando y avanzando. Esa es mi manera de entender la política: un compromiso con la gente y no un obstáculo. Quien no entienda que el futuro de la Vall lo construimos entre todas y todos, quedará descolgado. Porque los valleros y valleras no esperan a quienes quieren volver atrás.

Arrancamos septiembre con la mochila cargada de proyectos para nuestra gente, para la Vall. Proyectos que no son solo números en un presupuesto o planos sobre un papel, sino decisiones que marcarán el futuro de nuestras familias, barrios y empresas. Ni nos conformamos, ni nos resignamos. Aspiramos a más, porque tenemos la fuerza colectiva necesaria para conseguirlo, con humildad y sin deberle nada a nadie.

Alcaldesa de la Vall d'Uixó