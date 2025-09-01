Las fiestas de San Agustín y San Marcos se viven a lo grande…

El pasado domingo 17 de agosto finalizaron las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción en el Grupo San Agustín y San Marcos de la ciudad de Castellón. Y remarco lo de ciudad de Castellón porque no olvidemos que las fiestas de los barrios, como se suele decir, son un referente indispensable del extenso patrimonio cultural de nuestra ciudad. Todo suma, y es por ello que estas celebraciones hacen barrio, hacen ciudad.

Este año han sido unas fiestas bastante intensas y llenas de participación, donde los vecinos del barrio han recibido con el calor que en nosotros es característico a los visitantes que nos han querido acompañar en nuestras fiestas.

Han habido distintos actos para todo tipo de gustos y para todas las edades y siempre respetando la voluntad de cada uno. Unos de los actos que mayor participación han tenido son sin duda alguna los espectáculos del mundo taurino.

Muy buen ambiente, actividades para todos y la presencia de las autoridades policiales que garantizaron tranquilidad en las fiestas patronales del grupo San Agustín y San Marcos.

Las fiestas de un barrio siempre generan armonía, convivencia, unión…, y si además están revestidas de seguridad, mucho mejor.

Es lo que ha ocurrido en nuestras fiestas y en las de otros barrios distintos a los que hemos asistido, con mucha más seguridad y con más presencia de agentes policiales.

Los vecinos y vecinas de San Agustín y San Marcos hemos salido a la calle estos días con muchas más ganas que nunca de celebrar. Y no es para menos: las esperadas fiestas patronales han estado en pleno apogeo y han llenado plazas y calles de música, comida, juegos y, sobre todo, buen ambiente.

Empezaban el 2 de agosto con la presentación oficial de las reinas y las damas de honor, donde asistieron casi un millar de personas venidas del barrio y de otras zonas de la ciudad y en la que nos acompañaron hasta una decena de gaiatas y la presencia de las dos reinas de las fiestas de Castellón, Paula y Carla.

Pero hay algo que ha sido muy valorado y comentado por todos los y las que han participado en las fiestas: la seguridad. Y es que este año, el despliegue policial ha sido más visible que nunca, con una presencia constante de agentes que han ido patrullando las zonas con mayor afluencia estando atentos en los espectáculos taurinos, en las verbenas, en los pasacalles y, en general, allí donde había actividad.

Desde la Comisión de Fiestas se tenía un objetivo muy claro: que todo el mundo que estuviese en las fiestas pudiera disfrutar sin preocupaciones, en un entorno tranquilo. Y parece que la estrategia sí que ha funcionado. En nuestro barrio hemos asistido a la fiesta y se ha respirado un ambiente muy familiar y participativo, sin que se hayan registrado incidentes graves.

Pero además, no sólo nuestro barrio ha vivido sus fiestas bajo la mirada atenta de las fuerzas del orden. También, a modo general, salvo alguna que otra excepción, en otros puntos de la ciudad donde se han celebrado más fiestas se ha repetido dicho patrón: más refuerzos policiales, puntos de información y colaboración con voluntarios y asociaciones vecinales para mantener el orden y apoyar en la organización.

En los bailes y cenas de sobaquillo, donde suele concentrarse el mayor número de personas, también había presencia policial, y afortunadamente, la mayoría de los asistentes mostraron un comportamiento ejemplar y respetuoso.

Lo que está claro es que en el grupo San Agustín y San Marcos hemos dado ejemplo de cómo se puede celebrar unas fiestas por todo lo alto, sin dejar de lado la responsabilidad.

Música, cultura, comida, baile y seguridad: la receta perfecta para unas fiestas inolvidables.

Muchas gracias.

Presidente de la asociación de vecinos San Agustín y San Marcos, y vocal de Coasveca