El futuro que mereces

El Partido Popular proyecta siempre un futuro en continuo desarrollo. En Segorbe, la preparación de las fiestas no ralentiza el trabajo del equipo de gobierno, que continúa cosechando avances para la población.

La organización de las fiestas, para ofrecer las garantías de seguridad y cuidando hasta el mínimo detalle, han conllevado un ritmo frenético, pero todo está a punto para días y noches para el recuerdo.

El interés y la buena gestión, cuando están presentes, se hacen notar, de manera que en Segorbe, además, se ha aprobado un nuevo Plan Deportivo Municipal para la mejora de la salud de su población, se ha avanzado en la ITV permanente y se ha conseguido financiación de los fondos europeos y a nivel autonómico y provincial para nuevos proyectos y mejoras en la ciudad.

El PP está plenamente comprometido con atender las necesidades de cada habitante, con mejorar cada sector económico, con garantizar un gran futuro y con ofrecer fiestas en las que el respeto reine en las calles.

La gestión del PP consigue que cada vez más niñas y señoritas tengan la ilusión de formar parte de las Cortes de Honor y agradece su entrega. Las tradiciones nos unen y nos convierten en familia.

A toda persona que lea esto queda invitada a participar en los días grandes de Segorbe.

Mientras tanto, el PP seguirá trabajando incansablemente desde cada institución, demostrando un compromiso absoluto con cada ciudadano y con los valores y el empeño que la sociedad merece.

Alcaldesa de Segorbe