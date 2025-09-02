Opinión | LA RÚBRICA
Amb el PSOE, més drets per a les famílies
Sempre he pensat que la política només té sentit si serveix per a millorar la vida de les persones. Per això em sent orgullosa de formar part d’un projecte com el del PSOE, el partit que rema a favor d’Espanya i que posa el benestar de la gent per davant de tot.
Sense anar més lluny, l’exemple més recent és l’ampliació dels permisos familiars per naixement i cura de 16 a 19 setmanes, o fins a 32 en el cas de famílies monoparentals. Un pas en conciliació i igualtat que només a la nostra província beneficiarà més de 6.000 famílies.
Només cal mirar enrere per a vore d’on venim. I és que no fa tants anys, els pares només gaudien d’un o dos dies de permís, el dia del natalici i el posterior. Però hui, gràcies als governs socialistes, estem a l’avantguarda en polítiques socials i de protecció familiar.
L’extensió dels permisos, es tradueixen en més temps per a compartir, cuidar i criar. Són drets que les famílies guanyen gràcies a un Estat que es preocupa, la justícia social forma part de la nostra filosofia, que s’estén a altres mesures com la pujada del salari mínim, la revalorització de les pensions, l’augment de les beques o el rècord històric d’afiliació a la Seguretat Social.
Mentre el PP i Vox crispen i fan gala de la seua manca de propostes, el Govern d’Espanya continua ampliant drets tot i els entrebancs de l’oposició més destructiva de la història. Perquè no hi ha res que pare la revolució socialista.
Quan governa el PSOE, Espanya avança. I jo em sent immensament orgullosa de portar el carnet del Partit Socialista, el partit dels avanços i de la gent.
Diputada del PSPV-PSOE per Castelló al Congrés
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Lemon, la galería que revolucionó el centro de Castelló
- La coronación de la reina abre un fin de semana festivo intenso en l’Alcora
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro