Opinión | LA RUEDA

Maria Fajardo

Cuidem Vila-real

A Vila-real tenim la sort de comptar amb serveis municipals que ens ajuden a tindre una ciutat més neta i endreçada. Un d’ells és el servei de recollida de voluminosos i restes de poda, un recurs que moltes vegades desconeixem, però que està a l’abast de tothom. És gratuïta i es fa de dilluns a dissabte; només cal telefonar al 964 54 72 52, demanar cita i passaran a retirar els objectes.

Som conscients que hi ha persones majors o amb mobilitat reduïda, en aquests casos, només cal indicar-ho i ajudarem perquè ningú es quede enrere.

Disposem també d’un Ecoparc obert tots els dies, tot el dia, excepte els diumenges que obri de 9.00 a 14.00.

Tanmateix, les estadístiques mostren que hi ha moments on l’abandonament de voluminosos als carrers s’intensifica: durant les festes, i també quan deixem els pisos del poble per anar als masets o apartaments. Però no hem d’oblidar que no tot el món se’n va del poble i, si ja suportem les altes temperatures, el mínim és no haver de fer-ho esquivant mobles i electrodomèstics abandonats a cada cantó. És només una telefonada, no hi ha excuses.

El que sí hi ha és una responsabilitat compartida: fer un ús correcte d’aquests serveis. Fer les coses bé és civisme i convivència, és cuidar-nos entre nosaltres, però sobretot és cuidar Vila-real, la nostra casa. I és també mirar al futur, amb la nova i poc desitjada taxa de residus, és precisament aquesta una mesura que estem estudiant perquè qui complisca i faça un bon ús dels serveis puga ser recompensat. Perquè qui ho fa bé, ha de tindre reconeixement i ha de ser premiat. Gràcies a totes les que ho feu possible. Tindre una ciutat més neta és tasca de totes, tan important és netejar, com mantindre-ho net.

Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial

TEMAS

