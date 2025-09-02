Opinión | LA RUEDA
Cuidem Vila-real
A Vila-real tenim la sort de comptar amb serveis municipals que ens ajuden a tindre una ciutat més neta i endreçada. Un d’ells és el servei de recollida de voluminosos i restes de poda, un recurs que moltes vegades desconeixem, però que està a l’abast de tothom. És gratuïta i es fa de dilluns a dissabte; només cal telefonar al 964 54 72 52, demanar cita i passaran a retirar els objectes.
Som conscients que hi ha persones majors o amb mobilitat reduïda, en aquests casos, només cal indicar-ho i ajudarem perquè ningú es quede enrere.
Disposem també d’un Ecoparc obert tots els dies, tot el dia, excepte els diumenges que obri de 9.00 a 14.00.
Tanmateix, les estadístiques mostren que hi ha moments on l’abandonament de voluminosos als carrers s’intensifica: durant les festes, i també quan deixem els pisos del poble per anar als masets o apartaments. Però no hem d’oblidar que no tot el món se’n va del poble i, si ja suportem les altes temperatures, el mínim és no haver de fer-ho esquivant mobles i electrodomèstics abandonats a cada cantó. És només una telefonada, no hi ha excuses.
El que sí hi ha és una responsabilitat compartida: fer un ús correcte d’aquests serveis. Fer les coses bé és civisme i convivència, és cuidar-nos entre nosaltres, però sobretot és cuidar Vila-real, la nostra casa. I és també mirar al futur, amb la nova i poc desitjada taxa de residus, és precisament aquesta una mesura que estem estudiant perquè qui complisca i faça un bon ús dels serveis puga ser recompensat. Perquè qui ho fa bé, ha de tindre reconeixement i ha de ser premiat. Gràcies a totes les que ho feu possible. Tindre una ciutat més neta és tasca de totes, tan important és netejar, com mantindre-ho net.
Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Lemon, la galería que revolucionó el centro de Castelló
- La coronación de la reina abre un fin de semana festivo intenso en l’Alcora
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro