Felipe III en estos lares

El 13 de septiembre de 1598 moría en el Escorial Felipe II, después de una enfermedad que llagó todo su cuerpo. Lope de Vega señaló su padecimiento en este teatral epitafio, que ennoblecía a quien la leyenda negra llamó el demonio del mediodía:

«Fue tan alto su vivir

que solo el alma vivía,

pues ya cuerpo no tenía

cuando acabó de morir.»

En 1599, recién nombrado rey Felipe III, con motivo de su viaje a Valencia para celebrar su boda, estuvo en Vinaròs esperando a su prometida la archiduquesa Margarita de Austria, quien llegó escoltada por cuarenta y una galeras. Con motivo de la presencia de los soberanos, Castellón tuvo que enviar como obsequio, en una amplia barcaza de un marinero del Grau, seis ternerillos para ofrecerlos como ágape al séquito regio. De semejante exacción no se libraron las localidades más cercanas. Hay que suponer que, con motivo del fausto acontecimiento nupcial, los monarcas llevarían un cuantioso acompañamiento… o es que en la época eran unos glotones de crecida gula.

Para los lugareños de las localidades, la contemplación del cortejo de los reyes, en su trayecto hacia la capital del reino, debió suponer todo un espectáculo.

El camino real no entraba en la capital de la Gobernación, aunque pasaba cerca. Como la vía no estaba en buenas condiciones hubo que repararla, en poco tiempo. El proceder no era nuevo entonces, ni lo es ahora.

