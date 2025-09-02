Opinión | COSAS MÍAS
Felipe III en estos lares
El 13 de septiembre de 1598 moría en el Escorial Felipe II, después de una enfermedad que llagó todo su cuerpo. Lope de Vega señaló su padecimiento en este teatral epitafio, que ennoblecía a quien la leyenda negra llamó el demonio del mediodía:
«Fue tan alto su vivir
que solo el alma vivía,
pues ya cuerpo no tenía
cuando acabó de morir.»
En 1599, recién nombrado rey Felipe III, con motivo de su viaje a Valencia para celebrar su boda, estuvo en Vinaròs esperando a su prometida la archiduquesa Margarita de Austria, quien llegó escoltada por cuarenta y una galeras. Con motivo de la presencia de los soberanos, Castellón tuvo que enviar como obsequio, en una amplia barcaza de un marinero del Grau, seis ternerillos para ofrecerlos como ágape al séquito regio. De semejante exacción no se libraron las localidades más cercanas. Hay que suponer que, con motivo del fausto acontecimiento nupcial, los monarcas llevarían un cuantioso acompañamiento… o es que en la época eran unos glotones de crecida gula.
Para los lugareños de las localidades, la contemplación del cortejo de los reyes, en su trayecto hacia la capital del reino, debió suponer todo un espectáculo.
El camino real no entraba en la capital de la Gobernación, aunque pasaba cerca. Como la vía no estaba en buenas condiciones hubo que repararla, en poco tiempo. El proceder no era nuevo entonces, ni lo es ahora.
Cronista oficial de Castelló
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- Susto en Alcalà de Xivert: diez vacas se escapan del camión y campan por el pueblo
- Castellón suma 16 pueblos de menos de 100 habitantes en la última década: estos son
- Demu Casa, el bazar más grande de la provincia, abre en Castelló
- Lemon, la galería que revolucionó el centro de Castelló
- La coronación de la reina abre un fin de semana festivo intenso en l’Alcora
- La secuencia taurina en Castellón que demuestra la importancia de no perder de vista al astado
- Susto taurino en Castellón: la secuencia que demuestra por qué no hay que perder de vista al toro