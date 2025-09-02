Los incendios no se apagan con polémicas

En las últimas semanas, nuestro país ha vuelto a sufrir la devastación de los incendios forestales. Las llamas no distinguen entre colores políticos ni entre municipios grandes o pequeños: arrasan con todo lo que encuentran a su paso, desde el patrimonio natural hasta la tranquilidad de nuestras familias.

Sin embargo, lo que sí distingue a nuestra sociedad es cómo respondemos. Y, lamentablemente, la respuesta política ha vuelto a caer en la trampa de la confrontación estéril. Hemos visto cómo los partidos tradicionales, convertían esta tragedia en un campo de batalla dialéctico: si había más o menos recursos, si la legislación de antes era mejor que la de ahora, si la presencia de unos responsables políticos fue más oportuna que la de otros. Esa disputa puede alimentar titulares, pero no apaga fuegos ni protege a nuestros vecinos.

Hay que decir con claridad lo que muchos piensan en silencio: los incendios no se combaten desde los platós ni desde las tribunas parlamentarias, se combaten desde el territorio. Son los bomberos, los cuerpos de seguridad, las brigadas forestales, los voluntarios y hasta los vecinos quienes se juegan la vida en primera línea. Y son los municipios quienes conocen mejor que nadie la vulnerabilidad de su entorno y las necesidades de prevención.

La emergencia climática requiere más atención a nuestro medio. Necesitamos dotar a los ayuntamientos de más recursos para actuar de manera preventiva, garantizar una financiación estable para el mantenimiento de caminos rurales, cortafuegos y planes de autoprotección, y recuperar la cultura de la gestión forestal activa que generaciones anteriores practicaron.

No se trata de reproches al pasado, sino de aprender de la experiencia. Nos enfrentamos a escenarios más extremos, con veranos más largos, temperaturas más altas y un abandono progresivo del territorio rural. Es el momento de construir consensos amplios y políticas de Estado, donde la voz de los municipios sea escuchada y respetada.

Frente a la dialéctica partidista, reivindico el municipalismo como espacio de responsabilidad compartida. La nuestra no es una política de siglas, sino de soluciones. La política útil es aquella que, en medio de la ceniza, piensa en cómo prevenir el próximo incendio y no en quién gana el próximo debate.

Alcalde de Nules y presidente de la Unión Municipalista