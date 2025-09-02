Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
Les cendres de la incompetència
Novament, el PP, allà on mana, ha demostrat una enorme incapacitat de gestió. Són més perillosos que un mico amb una ballesta. A semblança del País Valencià, cap dels responsables estava on li pertocava i va arribar tard. Un havia de dinar i no es va posar en camí fins que no va prendre’s el cremaet, però haguera pogut menjar-se una rua pel camí; l’altra, la fruitera, estava en l’estranger, però no consta que fera res per tornar fins que estava tot apagat (segur que estaria cremosa per la parella); el de més enllà estava en Cadis, però podia deixar-se els espets que estarien cremant i agafar un cotxe cap a casa. Els de Vox inductors de la ineficàcia, encara no se sap on estaven.
En els anys que estan en el poder autonòmic, han construït una falla monumental que ara ha calat foc, en aquests anys no han pres cap mesura que eliminara riscos en cas de catàstrofes naturals o provocades.
En el cas dels incendis com en la Dana ells són els responsables de la prevenció i de la resolució i, han fugit d’eixa responsabilitat a correcuita. Abans han desmuntat els organismes encarregats de la prevenció, o els han deixat nuets sense personal ni capacitat econòmica, després, han buscat l’ajuda per tal de rebaixar el desastre creat per la seua incompetència. Quan han considerat que podrien traure rèdit polític de la seua misèria i de la desgràcia de les víctimes, han canviat el discurs inicial de suficiència i realisme i han culpabilitzat al govern central d’incapacitat i abandó demanant el impossible.
La cançoneta de la rebaixa dels impostos, és la seua falla monumental que fins ara té uns resultats desastrosos, sols cal veure la destrossà de la Dana i els focs de Galícia, Castella i Lleó o Andalusia: una pífia darrere una altra. Si en compte d’acomiadar a la major part dels bombers forestals després de la temporada d’estiu, els hagueren dedicat a netejar una part dels boscos, i hagueren legislat perquè els veïns implicats netejaren part de les seues finques i fomentat la ramaderia extensiva en vers de les grans estabulacions, potser ara no estarien plorant i lamentant que no han disposat de suficients mitjans quan són ells mateixos els que els han acomiadat i ho han imposibilitat.
