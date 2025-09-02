El regreso del jefe

El verano vuelve a desvelar las desnudeces de un Estado de las autonomías mal entendido, sobre el que Sánchez hace palanca ventajista empleando sin miramientos la apropiación casposa del refranero español con aquello tan añejo de «hacer de la necesidad virtud», adaptado a su propia concepción de la honestidad al alimón de Groucho Marx: «Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros». De tal guisa, el demacrado presidente del Gobierno ha podido ir salvando la poltrona, vendiendo su alma y la de la nación al diablo de bilduetarras, independentistas catalanes y cuantos enemigos de la unidad nacional resultan colaboradores necesarios para sostener el Frankenstein. De ahí que el Ejecutivo siga equidistante, cuando no ausente, en el primer momento de cualquier crisis, transmitiendo la idea de que vivimos en una confederación de facto, contraviniendo la Constitución y la ley nacional de protección civil.

El aventurero devenido en triste figura, antítesis de la grandeza moral del personaje de Cervantes, está dispuesto a morir matando desde la añaganza política, esgrimiendo la peligrosa resistencia del acorralado carente de escrúpulos. Estaremos atentos a la entrevista que unas horas después de escribir esta columna le habrá hecho Pepa Bueno a Pedro Sánchez en Televisión Española. No es mal regreso del jefe a la arena política, tras veranear en el palacete La Mareta con remate en Andorra, dedicando algún ratito a los incendios a toro pasado. Ah, y sin prescindir de los servicios de la maquilladora encargada de lograr la imposible misión de dulcificar y embellecer el pétreo rostro del escapista mandamás del nuevo PSOE. Lo dicho, promete la interviú de Bueno a Sánchez en el arranque de un curso de aciaga previsión para el sanchismo, con los presupuestos una vez más en el aire, el nuevo empapelamiento de Begoña, el fiscal general del Estado a media hora de sentarse en el banquillo, el ex secretario de organización de los socialistas en prisión, el caso del hermanísimo y la permanente extorsión de Bildu, ERC, Junts y todo aquel dispuesto a sumar para hacer posible la supervivencia de Pedro, entre otras lindezas. Confiamos en que el oficio de la veterana colega ante las cámaras no haga reverdecer la frase de José María García, de cuando señalaba a los informadores pelotas del poder.

Ayer nos desayunamos con una primera comparecencia de Sánchez en plan padre Damián, dispuesto a enternecer a las masas anunciando que hoy martes el Consejo de Ministros aprobará el denominado Pacto de Estado para el Cambio Climático como solución mágica para prevenir un posible infierno de incendios igual al que ha asolado parte importante del territorio forestal de varias comunidades autónomas. Las situaciones extremas sufridas en parte del territorio nacional han puesto de manifiesto la deficiente coordinación entre administraciones, sumando el tacticismo del sanchismo dispuesto a sacar rédito de sus propias fallas, adulterando el relato, sin atisbo de autocrítica por la deficiente respuesta del Gobierno. Comienza la nueva temporada de la serie real Sánchez, ese hombre.

