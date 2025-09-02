Un verano sin tregua

La llegada del verano siempre solía venir acompañada de falta de noticias políticas de peso. Los medios de comunicación se llenaban de asuntos más ligeros y amables como agendas culturales, de ocio y fiestas patronales, como si de manera tácita, se acordara entre todos algo así como una pausa

Pero de un tiempo a esta parte la tregua no es posible porque con todas las actuaciones y escándalos que envuelven al PSOE de Pedro Sánchez y a su Gobierno, no puede haberla de ninguna manera.

Los españoles asistimos atónitos, y con bastante vergüenza diaria, a los escándalos protagonizados por el exsecretario de coordinación del PSOE y persona de confianza del presidente, Santos Cerdán que continúa en prisión; el exministro y número dos de Sánchez, José Luis Ábalos y sus innumerables sobrinas a las que enchufar y su exasesor Koldo; el conseguidor Víctor Aldama; David Sánchez, hermano del presidente; las actividades del suegro o la cátedra de su mujer; la fontanera de Leire Díez, a la que ahora nadie conoce, y la otra pájara ministra Margarita Robles; el expresidente de la diputación de Badajoz y ahora aforado Miguel Ángel Gallardo, o la ironía de un ministro Puente indiferente a los retrasos del AVE y caos en el transporte.

Las noticias se suceden a una velocidad de vértigo, incluso este verano, y el ciudadano tiene el derecho a saber, a conocer, qué clase política gobierna este país, con un presidente Sánchez envuelto en continuos escándalos de familiares, de partido y de su propio Gobierno.

Si ya nos dejó decepcionados a todos los valencianos por su falta de respuesta ante la dana, ahora resulta que tampoco ha sabido dar la talla con los vecinos que han sufrido, y todavía están sufriendo, los terribles incendios que han dejado un devastador rastro con cuatro fallecidos a causa de las llamas, 300.000 hectáreas arrasadas en los 93 fuegos declarados, de los que 23 lamentablemente, continúan activos en cinco comunidades autónomas, dejando una España más vaciada que nunca, pero también más huérfana de Gobierno que nunca.

Los españoles de bien, conscientes que vivimos un momento delicado y triste, solo deseamos que pase cuanto antes, pues no se puede aguantar más el declive de un Gobierno que vive improvisando, un presidente ausente, instalando en la incoherencia, la falta de trasparencia e incongruencia, mintiendo constantemente y agonizando en su propio fango

Un Pedro Sánchez que se habrá pasado el verano pensando aquello de que si quieren ayuda, que la pidan. Una triste frase que a los valencianos todavía se nos atraganta, mientras las alcantarillas de muchos municipios afectados por la dana permanecen colapsadas de barro y los vecinos suplican al cielo para que no vuelva a llover.

Terribles inundaciones

Después de diez meses de aquellas terribles inundaciones, el Gobierno sigue sin dar inicio a las obras hidráulicas necesarias para que no se repita la tragedia. Y del total de inversiones y ayudas anunciadas por Sánchez que necesitan los valencianos todavía no han sido entregadas en su totalidad, según los datos de la propia web del ministerio. Pero para la candidata socialista y ministra Diana Morant, «la culpa» la tienen los vecinos afectados que no las piden correctamente. Todo un despropósito que evidencia quién es quién, de la clase política que nos desgobierna.

Y frente a la desidia de unos, está el coraje de otros, y las ayudas que ya ha repartido el Consell. Más de 1.157 millones de euros en ayudas directas, sin impuestos autonómicos, burocracia o condicionantes, además de las inversiones en reposición y nuevas infraestructuras y medidas de apoyo dirigidas a los vecinos, los municipios y los sectores productivos afectados. Pero no es suficiente. Hace falta que Pedro Sánchez actúe e invierta también en más ayudas a los damnificados, infraestructuras y mantenimiento, para que estas catástrofes naturales no se repitan más.

Pero Pedro Sánchez está más ocupado en contentar a sus socios catalanes, a los que llena de prebendas con tal de que le mantengan en el sillón de la Moncloa, que en asumir sus responsabilidades de Gobierno. Tomemos conciencia de que, con el inicio del nuevo curso político, todo apunta a que será incapaz de aprobar unas nuevas cuentas lo que dejaría nuevamente a todos los españoles, por tercer año consecutivo, sin Presupuestos Generales del Estado, una situación inaceptable y excepcional que paradójicamente para el gobierno de Pedro Sánchez se ha tornado recurrente, planteando importantes interrogantes, tanto desde el punto de vista jurídico como económico, y que afecta a la credibilidad y reputación de España.

Pero ya se sabe, tenemos un gobierno al que le lastra no haber surgido de una lógica democrática, si no de una aritmética estratégica asegurando sillones, a base de cesiones, y el chantaje nunca puede salir bien.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora