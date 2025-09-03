En 2011, el CD Castellón jugaba en Tercera División, Apple presentó el iPhone 4 y aún faltaban tres años para que naciera Vox y devolviera la esperanza a la política. 2011 fue también el último año en el que se convocó una plaza fija de bombero en propiedad en Castellón. Desde entonces han pasado 15 años, y durante todo ese tiempo la plantilla ha sufrido las consecuencias de la negligencia de los sucesivos gobiernos. Prueba de ello es que, de las 103 plazas existentes, hoy contamos con menos de 80 efectivos.

Esta situación se debe a la dejadez de quienes no supieron o no quisieron desbloquear la provisión de mandos ni estabilizar a los interinos, algunos de los cuales llevaban décadas trabajando. Un insulto a quienes velan por nuestra seguridad y, a la vez, una amenaza directa para la ciudad ante cualquier emergencia.

Por fin, esta realidad empieza a cambiar. 15 años después, este sábado arrancan las convocatorias para tres nuevas plazas de bomberos, con posibilidad de alcanzar hasta 15 en un futuro cercano. Son 815 aspirantes los que competirán por formar parte de un cuerpo que, ahora sí, aspira a estar completo y preparado para cualquier eventualidad.

Con la llegada de Vox, se acabaron los tiempos en los que la seguridad era tratada como un tema menor. Los castellonenses merecen un cuerpo de bomberos sólido y bien preparado, y los propios bomberos merecen un trato justo, a la altura de quienes arriesgan su vida cada día para protegernos. Que nadie lo dude, la celeridad impulsada desde el minuto uno por este gobierno ha permitido desbloquear lo que en 15 años no pudieron hacer anteriores gobiernos.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón