Del ‘homo faber’ al ‘homo festus’

Las definiciones del ser humano son múltiples: desde el homo faber (hacedor de instrumentos), rationalis, hasta el homo ludens, pongamos por caso, sin olvidar, por supuesto, una cualidad que le distingue: el homo festus, hacedor de fiestas, animal festivo, la única especie que es capaz de hacer fiesta, que sabe hacer fiestas. Los animales hasta juegan, pero no hacen fiestas, no celebran fiestas, diferencia específica; es esta una de las claves de la cultura humana, aunque, a veces, se ignora.

Aquí, en nuestra provincia, en sus pueblos, acaba de celebrarse la racha de fiestas de agosto, especialmente, con una masiva participación de gente de todas las edades que asiste al ritual, colectivo y espontáneo, aunque no falta tampoco la transgresión o suspensión de alguna norma establecida o el humor espontáneo de los participantes. Hay un proceso de liberación personal y de identidad y se crean fuertes lazos de solidaridad en un ritual comunitario. Tiene, a pesar de todo, un carácter serio.

La fiesta, en origen, tiene un sentido religioso y una dedicación hagiográfica: se recuerda entrañablemente a los patronos o patronas del pueblo o de la ciudad. Junto a la fe se entremezclan actos que pudiéramos denominar paganos como la suelta de vaquillas, bailes, cantos, exposiciones, música, pasacalles, etc. La fiesta, en fin, nos libera y crea lazos comunitarios de solidaridad, factor esencial para la convivencia.

Profesor