¿Un pacto de qué?

A la vista de que el Pacto de Estado contra los Incendios ha muerto antes de nacer (devorado por la fauna salvaje de los bloques políticos, el PP en la oposición y Óscar Puente, que son más inflamables que un pinar en agosto) quizá ha llegado la hora de ser realistas. ¿Un pacto de Estado? Eso requiere consenso, altura de miras y voluntad política de todos… Palabras que, como las lluvias de verano, cada vez se ven menos.

Propongo, pues, un Pacto de Medio Estado contra los Incendios. No es lo ideal, pero al menos es sincero. Funcionaría así:

-Media bancada parlamentaria aprueba el plan, la otra media (incluidos los que piden hundir el Open Arms) lo combate en tertulias. Así todos cumplen su papel y la ciudadanía mantiene la ilusión de pluralidad.

-Media España arde cada verano, mientras la otra media aplaude a las 8 de la tarde a los bomberos desde el aire acondicionado de sus segundas residencias.

-Medio presupuesto se destina a prevención, la otra mitad a propaganda institucional con drones grabando a los presidentes autonómicos apagando simbólicamente un matojo.

El Pacto de Medio Estado tiene ventajas indiscutibles: nadie se siente traicionado del todo, todos pueden seguir culpando a los demás y, lo más importante, mantiene intacta la maquinaria de indignación que tanto rédito da en las encuestas a los «hundidores de barcos negreros».

Al final, el Pacto de Medio Estado no salvará montes, pero nos dejará un regustito a barbacoa de que lo único que de verdad importa en política es la capacidad de seguir reprochando a la otra mitad que no hizo nada.

Urbanista