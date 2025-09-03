El refranero sobre septiembre

Distintos nombres en los últimos años han descrito el efecto que provoca un mar caliente que alienta las fuertes precipitaciones. La historia de nuestra ciudad y el refranero nos recuerdan que Septiembre, o seca las fuentes, o se lleva los puentes. En Burriana sabemos de esta realidad y nos estamos adaptando a las lluvias torrenciales.

La política local ya no puede limitarse a la gestión del día a día. Estamos obligados a mirar al futuro, a planificar con visión de largo plazo para proteger a nuestros ciudadanos. En Burriana estamos demostrando entender esta urgencia, y lo estamos haciendo con una mezcla de acciones inmediatas y proyectos estratégicos que, en conjunto, están sentando las bases de una ciudad más resiliente a estos episodios meteorológicos extremos.

A menudo los titulares se los llevan las grandes obras, pero no podemos olvidar la importancia de lo pequeño, lo cotidiano. La limpieza de imbornales y el mantenimiento del cauce del río Ana son tareas más simples que, de no realizarse, tendrían consecuencias catastróficas. La colaboración con la Diputación de Castellón para la limpieza del río es un ejemplo de cómo las sinergias entre administraciones pueden traducirse en resultados palpables de inmediato. Pero la inacción de otras administraciones competentes sobre el resto del tramo del río sobre el que no tenemos competencia para actuar pone continuamente en serio peligro a nuestra ciudad.

Pero la verdadera apuesta por la resiliencia en Burriana se ve en la ambición de los proyectos a largo plazo. La finalización de las primeras fases del Gran Colector de Aguas Pluviales no es solo la construcción de una tubería más grande, es una inversión de futuro que busca resolver un problema histórico: las inundaciones. La cifra de 4,5 millones de euros es un claro reflejo del esfuerzo titánico que hacemos en una inversión en seguridad, sostenibilidad y calidad de vida que es casi faraónica para las arcas municipales. Este macroproyecto, con sus dos tanques de tormentas, no solo mejorará la capacidad de drenaje, sino que creará una red separativa de aguas que servirá a las próximas generaciones, protegiéndolas de los desafíos que inevitablemente seguiremos sufriendo.

La atención al detalle de lo cotidiano con la previsión y la capacidad de gestión en los proyectos del futuro, serán la clave para que nuestra ciudad sea capaz de adaptarse a los retos siguiendo una hoja de ruta clara toda la legislatura. Y en este camino, cada imbornal revisado y cada metro de colector construido nos acercan a una Burriana más segura y sostenible para todos.

Alcalde de Burriana