Trabajo frente abandono

Hay quienes empiezan curso vendiendo consejos en forma de decreto que para ellos no tienen. Lo hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya de vuelta de esas eternas vacaciones. Sigue sin cumplir sus obligaciones constitucionales, pero nos impone las suyas.

Nosotros trabajamos por nuestra provincia frente al abandono de otros. Porque nuestra provincia es capaz de superar adversidades y mordazas con el esfuerzo y el trabajo de todos los castellonenses. Los verdaderos protagonistas de esta institución.

Hoy gestionamos con recursos que van a menos porque quien debería pagar, el Gobierno de España, no lo hace y, además, trata de ahogarnos con reglas fiscales que a golpe de decreto legislativo nos amordazan. Los ahorros de todos los que contribuimos a mejorar esta tierra y que este equipo que lidera la Diputación de Castellón pone al servicio de los castellonenses. Pese lo que le pese al socialismo.

Pedro Sánchez debe a la provincia más de 200 millones de euros. En 2023, último presupuesto que el presidente se dignó a aprobar, se fijaron unos criterios para que nuestros 135 ayuntamientos y esta Diputación Provincial de Castellón recibieran unas aportaciones económicas por las Participaciones en los Ingresos del Estado (PIE). Esos que usted, como yo, contribuyentes, abonamos cada año al Gobierno de España.

De esas aportaciones, cada ejercicio fiscal, el Estado nos devuelve un importe en concepto de transferencia. Un abono que se regula en base a la recaudación impuesta por el Ejecutivo y al número de población que contribuye a las mismas. Un alimento económico ligado a la obligación constitucional del Ejecutivo de aprobar un presupuesto.

Pues bien, sepa usted que desde 2023 el presidente del Gobierno de España ha subido los impuestos. Del orden de más de cien veces y 30 veces más que la media europea.

Sepa también que el número de población de esta provincia, el de su municipio, ya no es el mismo que el de 2023. Somos muchos más los que habitamos esta tierra, aunque para Sánchez sigamos siendo los mismos.

Y sepa también que ni una condición ni la otra ha sido ponderada a la hora de recibir transferencias ajustadas a la nueva realidad que nos ocupa en 2025. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez se ha puesto la Constitución por montera y no ha aprobado nuevos presupuestos. Y esa decisión se traduce en inanición económica. En un castigo que provoca que esos fondos, que son los nuestros, acaban siendo suyos.

Hoy esta provincia, la suya y la mía, paga mucho más de lo que recibe. Nos han subido los impuestos y somos muchos más contribuyentes los que religiosamente cumplimos con el Estado. Sin embargo, el PSOE no cumple con nosotros.

Deuda de más de 200 millones

Hoy nos deben más de 200 millones de euros. Y claro, se pueden figurar, que sin un Gobierno de España que cumpla sus obligaciones constitucionales quien al final acaba pagando las consecuencias es usted. Somos todos.

Hoy esta institución, que gracias a su apoyo en las urnas tengo el honor de presidir, sigue sin ingresar cerca de un centenar de millones de euros que no son de Pedro Sánchez, son de los castellonenses. Una cantidad a la que cabe sumar otro centenar de millones de euros que se distribuyen entre los 135 municipios de mi provincia y a los que el PSOE amordaza.

Y a este castigo, se suma otro. Las nuevas reglas fiscales. Porque en este escenario, que nos obliga a gestionar con graves dificultades económicas, el Ejecutivo impone ahora unas reglas de gasto absolutamente perversas que atacan directamente a la línea de flotación de los intereses de nuestra provincia.

Atados de pies y manos, amordazados, tratamos de seguir sirviendo a nuestra tierra aunque el PSOE nos conduzca a la inanición. Porque nuestro propósito es el de servir a nuestra tierra, por grave que se presente el castigo. Los ahorros que esta provincia posee no son de ningún partido, son de los ciudadanos. Merecemos recibir lo justo y tenemos el justo derecho de utilizar los ahorros en generar desarrollo y calidad de vida.

Con este propósito trabajamos para que la opresión socialista no nos acabe asfixiando. Para hallar soluciones que nos permitan seguir contribuyendo a la prosperidad de nuestra tierra. Con tesón y fortaleza, la que nos otorgó la provincia en las urnas para cambiar aquello que no funcionaba.

Por eso, frente a quienes solo tratan de ponernos zancadillas y nos empujan hacia el patíbulo, lanzamos un mensaje de esperanza porque este equipo gestiona con el firme deseo de seguir alimentando el futuro de nuestra tierra. Empeñados en dar servicios, mejorar la atención de nuestros mayores, conciliar la vida de las familias y liderar el futuro que esta provincia merece. Porque por encima del socialismo está el poder de una tierra imparable. Y estamos decididos a gestionar su prosperidad.

Presidenta de la Diputación de Castellón