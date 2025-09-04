Opinión | LA RÚBRICA
774 aniversari de Castelló
El 8 de setembre de 1251, Jaume I signava a Lleida el privilegi de trasllat, on bàsicament li deia a Ximén Pérez d’Arenós que podria traslladar la vila del Castell Vell al lloc que volguera del terme municipal. Per això agafem aquesta data, el 8 de setembre, com a dia de la fundació de la nostra ciutat.
Evidentment, més enllà de la mitologia i la representació folklòrica que puguem fer i tindre en l’imaginari col·lectiu, al terme de Castelló ja hi havia nuclis de població, i el trasllat responia més a portar l’administració del municipi a un lloc més accessible per a totes i tots, que no a una fundació del no-res.
Quan vam entrar a governar les esquerres a Castelló, vam voler donar-li entitat a eixa data i, per això, a banda de celebrar-la, la vam fer coincidir amb l’entrega d’honors i distincions per part de l’Ajuntament. Enguany, per unanimitat, el consistori hem volgut atorgar el corbatí d’honor a la rondalla Els Llauradors, la medalla d’or de la ciutat a la Banda Municipal i a el Periódico Mediterráneo, en el seu centenari, i nomenar fill adoptiu de la ciutat a Don Ignacio Pérez de Heredia y Valle. Distincions que lliurarem el proper dissabte.
L’any que ve ens toca celebrar el 775 aniversari de Castelló, poca broma. Per això Compromís presentem al ple una iniciativa per commemorar-lo de manera especial, no sols amb activitats festives o culturals, sinó també implicant al poble de Castelló i fent arribar la nostra història, de manera rigorosa, a totes les llars.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
