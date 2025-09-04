¿En quién confiamos hoy?

Esta es una reflexión que arranca con un tren descarrilado.

Hace 119 años, un tren descarriló en Atlantic City, en Estados Unidos. No fue solo un accidente ferroviario. Significó mucho más: fue el inicio de algo que transformaría la forma de dar explicaciones al mundo. Para evitar rumores, la compañía ferroviaria decidió enviar un comunicado a los periódicos. El New York Times lo publicó casi sin tocar. Así nació la primera nota de prensa.

Lo pienso en 2025 y me pregunto: ¿sería posible hoy algo así? Con redes sociales, miles de canales y una avalancha diaria de datos (y de bulos), cuesta imaginar a un periódico publicando la versión oficial sin más añadido ni contexto alguno.

Pero, en el fondo, la pregunta sigue siendo la misma que entonces: ¿en quién confiamos cuando ocurre algo importante?

Pienso en la provincia de Castellón, en España, en cualquier rincón donde una empresa anuncia una inversión o un ERTE, donde un ayuntamiento presenta un plan urbanístico o un hospital publica sus listas de espera. Lo que de verdad queremos como público no es solo un titular llamativo y unos párrafos más o menos escritos para salir del paso. Es poder creer que lo que se cuenta es cierto, que está completo y no responde únicamente a un interés particular.

Por eso, la comunicación responsable (la que va mucho más allá de notas de prensa bien escritas) no es solo cosa de periodistas o gabinetes de prensa. Nos afecta a todos, a toda la ciudadanía. Porque ahí se juega algo crucial: la credibilidad, la reputación y nuestra capacidad de decidir con criterio.

Hoy, cuando el ruido es constante, sigo viendo periodistas que contrastan, preguntan y buscan su propio enfoque. Y también empresas e instituciones que entienden que abrir puertas, ofrecer datos reales y responder preguntas incómodas no es algo opcional. Porque la reputación (en Castellón o donde sea) no se levanta nunca con palabras bonitas, sino con hechos. Y con la valentía de explicarlos, incluso cuando no todo sea fácil de contar.

Directora del Parque Comercial y de Ocio Estepark