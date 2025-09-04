La fuerza de educar

Cada septiembre trae consigo un aire renovado. Las mochilas se llenan de libros, libretas nuevas y, sobre todo, ilusiones. Comenzar un curso escolar no es simplemente dar la bienvenida a las clases, sino abrir un nuevo ciclo vital para niños, jóvenes y adultos que siguen apostando por la formación continua. Desde el Ayuntamiento hemos querido que este arranque se viva con la mejor de las sinfonías: todo en orden, preparado y cuidado al detalle.

En las últimas semanas, los servicios de jardinería han puesto a punto los patios y entornos de los colegios. Se ha realizado una limpieza exhaustiva de las instalaciones y se han llevado a cabo reparaciones de fontanería y otros trabajos de mantenimiento que, aunque pasan desapercibidos, son fundamentales para el buen desarrollo de la vida diaria en los centros.

Pero no nos quedamos ahí. La educación en un municipio no se limita a lo que ocurre en horario escolar. La concejalía de Educación ha diseñado una red de servicios que acompaña todas las etapas de la vida. Desde el Espacio Familiar o la Escuela Infantil (a la que se puede acceder desde los 4 meses) hasta la ludoteca de la tarde, donde los más pequeños encuentran un lugar seguro para jugar y socializar. Pasando por el apoyo a actividades extraescolares, la Escuela Matinera, la Escuela de Septiembre, la de Pascua o la de Navidad. Pensando también en los mayores: la Escuela de Adultos sigue siendo un pilar fundamental para quienes nunca dejaron de tener sed de conocimiento. Este abanico de recursos no surge por casualidad. Responde a una convicción firme: la educación es la mejor herramienta para abrir oportunidades y construir un futuro más justo. Apostar por ella significa apostar por la comunidad, por la convivencia y por la certeza de que cada persona, tenga la edad que tenga, encuentra su lugar para aprender y crecer.

Sabemos que no todo está hecho. La educación es un proceso vivo, siempre abierto a nuevos retos: la conciliación familiar, la adaptación a las tecnologías, la atención a la diversidad… Pero también sabemos que la fuerza de una comunidad se mide en cómo acompaña a sus miembros en esos desafíos. Y aquí podemos sentirnos orgullosos: lo hacemos juntos.

Empezar un curso es más que abrir las puertas de una escuela: es abrir las puertas a un futuro compartido. Porque educar no es solo transmitir conocimientos, es preparar el terreno para que cada persona pueda florecer. En este septiembre renovamos esa apuesta: una educación para todos y de calidad.

Quinta teniente de alcalde y concejala de Educación de Orpesa