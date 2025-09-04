Opinión | A FONDO
Venen projectes molt ‘top’ a l’Alcora
Setembre sempre ha tingut per a mi una càrrega especial. Potser perquè marca l’inici del curs escolar, potser perquè simbolitza un nou cicle, una nova oportunitat per a tornar a començar amb energies renovades després de l’estiu.
Aquest any el punt de partida és molt especial: l’IES Ximén d’Urrea, completament renovat, obrirà les seues portes a l’alumnat la setmana que ve.
Recorde perfectament quan, com a estudiant, president de la junta de delegats i membre del consell escolar a l’institut, defensava la necessitat d’ampliar i modernitzar el centre. Volíem que les instal·lacions estigueren a l’altura de la qualitat de l’ensenyament que s’hi impartia. Hui, molts anys després, veure com aquella reivindicació s’ha fet realitat. És, sense dubte, un dels moments més especials i gratificants de la meua trajectòria com a alcalde. Allò que en el seu moment era una exigència justa s’ha convertit en un projecte col·lectiu que hui beneficia tota la comunitat educativa de l’Alcora i la comarca.
Però això és només el principi d’un final d’any intens i ple d’il·lusió. En pocs mesos inaugurarem la nova biblioteca municipal, ubicada a l’edifici històric que va ser seu de La Muy Noble. Les obres estan acabades i el mobiliari ja en procés de licitació.
Disposarà de dos plantes amb zona infantil, espais per a estudi, hemeroteca, zones de treball col·lectiu i de consulta... Una biblioteca moderna que vol ser punt de trobada cultural i educatiu per a totes les edats. Un altre exemple de com l’Alcora sap recuperar el seu passat per a projectar-lo cap al futur.
I en la mateixa línia, un altre pas molt important és el projecte de condicionament de la Nau BIC. Serà un gran espai que guanyarà el nostre poble com a recurs polivalent, al servei de les associacions, de la cultura i de la societat en general. Allí es podran celebrar actes de tota mena i donar vida a noves iniciatives que necessiten un lloc de trobada. Les obres, que començaran a final d’any amb fons europeus, permetran recuperar un edifici emblemàtic i donar-li un futur ple d’activitat i oportunitats. Al mateix temps, estem pendents de la resolució definitiva de la subvenció de 3,3 milions d’euros del Govern d’Espanya per a rehabilitar la Nau Fundacional de la Reial Fàbrica. No és només una actuació arquitectònica: és la recuperació d’una part essencial del nostre patrimoni ceràmic i històric, i la seua transformació en un espai amb nous usos, obert a la creativitat i al futur.
Una altra iniciativa destacada és la transformació de l’antiga fàbrica Sanchis. El primer pas serà el seu derrocament, un projecte en el qual ja estem treballant i que permetrà alliberar un espai de més de 18.000 m². La nostra intenció és conservar els elements singulars i, en eixe solar, construir una residència per a la tercera edat que oferisca als nostres majors l’atenció, la dignitat i la qualitat que mereixen. Serà una manera de reconéixer tot el que han aportat al nostre poble i, alhora, donar resposta a una de les necessitats socials més sentides.
El terreny també ens permetrà dur a terme altres actuacions que contribuiran a millorar la qualitat de vida de tots els alcorins i alcorines. Sens dubte, és un dels projectes que marcarà un abans i un després a l’Alcora.
Fàbrica Plaza
Com també ho és el de l’antiga fàbrica Plaza, amb les obres d’urbanització avançant a molt bon ritme. En aquest espai, d’uns 20.0000 m², s’ubicarà un nou supermercat i s’obrirà la porta a noves oportunitats de creixement. A més, es millorarà tot l’entorn amb una rotonda que facilitarà la mobilitat i augmentarà la seguretat viària. Parle d’un projecte que convertirà una zona degradada en un pol d’activitat que donarà vida i dinamisme a l’Alcora.
Per altra banda, enguany es posaran en marxa tres nous projectes de millora en els polígons industrials. Són actuacions pensades per a modernitzar infraestructures, millorar accessos i dotar d’equipaments els nostres espais productius. Una aposta clara per la indústria, que és la columna vertebral de la nostra economia i una garantia d’ocupació estable per a moltíssimes famílies. En aquest sentit, vull destacar una dada que ens anima i ens dona confiança: l’Alcora ha sigut el municipi de més de 10.000 habitants on més ha baixat l’atur en el mes d’agost, malgrat la pujada general a la província de Castelló. Una mostra que el treball conjunt entre administració, empreses i treballadors dona resultats.
Quan mire tot el que tenim per davant, em sent orgullós i també il·lusionat. Orgullós perquè darrere de cada projecte hi ha anys de treball i de reivindicacions que ara comencen a donar fruit. Il·lusionat perquè sé que estem en un moment clau, amb projectes que marcaran un abans i un després.
Acabem el 2025 amb transformacions concretes i començarem el 2026 amb la convicció que l’Alcora viu una etapa de progrés i oportunitats. Com a alcalde és un privilegi veure com junts, dia a dia, estem construint un futur amb majúscules.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
- Brutal agresión a un cámara y un redactor de À Punt por dos ganaderos en Alcalà de Xivert
- Persecución de película contra dos ‘narcos’ en la playa de Almassora
- Cerco a la pesca furtiva en Castellón: pillado con cien ejemplares y miles de euros en daños
- Accidente mortal en Castellón: un motorista pierde la vida en una colisión frontal en la Serratella
- Un toro se lleva por delante parte de una emblemática fuente en un pueblo de Els Ports
- El aeropuerto de Castellón pierde una ruta con Europa para este invierno
- Vila-real blinda más de 300 palmeras del casco urbano ante la destructiva amenaza del voraz picudo rojo
- El aeropuerto de Castellón ultima la implantación del cobro por el aparcamiento: ya tiene fecha